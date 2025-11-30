Kobasice 7, patka 15 eura... Provjerili smo cijene Adventima u Hrvatskoj

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Adventska čarolija preplavila je blještavilom i ponudom cijelu Hrvatsku. Provjerili smo što se sve nudi, po kojim cijenama i koliko je kreativna ovogodišnja blagdanska scena diljem zemlje.

Sunčana nedjelja izmamila je brojne Splićane na advent. Možda nisu sve kućice još otvorene, ali uživa se na klizaljkama i uz poneku, kako kažu, skupu slasticu.

"Naprimjer evo klizalište 7 eura - 45 minuta. Mislim to je oke uz ovu temperaturu, sunce more i pogledom na more, a za neke druge stvari evo bio sam s djecom ono palačinke na kućicama 5 eura. Mislim da je to jako puno skupo", kaže Lenko.

Advent je poseban ugođaj, ali kada se sitnice zbroje novac lako curi. Tu su lekciju građani naučili prošle godine.

"Par puta što bi provela tu dva tri sata, amo kazati neke dvoje fritula bi kupila, možda dva kuhana vina i jedno-dvoje klizanja to bi bilo 100 eura", rekla je Antonela.

Ugostitelji kažu kako su cijene slične kao i prošle godine, ali su obratili pažnju da ponuda bude dostupna svima.

"Porcije su obilate, najjeftinije su fritule. One su pristupačne svima-oko 5 eura. Najskuplja je patka - 15 eura", kaže Josip Kulić, ugostitelj.

I na najvećem i najpoznatijem zagrebačkom adventu cijene fritula su slične isto kao i cijene kuhanog vina - ove godine stoji 4 eura, a kuhani gin 4 i pol. Najskuplja je u Zagrebu germknedla i to Dubai verzija - čak 15 eura.

