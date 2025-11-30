Ekstremna situacija na križanju kod Vjesnika: Ovo je bilo jako opasno, pogledajte snimku!

Od jutros nova regulacija prometa u Zagrebu uz Vjesnik. Ponovno se vozi u oba smjera, a ovo rješenje trebalo bi smanjiti kaos koji je nastao zbog zatvaranja Slavonske i opasnosti od urušavanja izgorenog nebodera.

U smjeru istoka i zapada vozit će se po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije, a na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja.

Izgrađeno je tri tisuće četvornih metara nove ceste, postavljeno više od stotinu prometnih znakova te više od 300 metara montažnih rubnjaka. Tri su raskrižja dobila nove signalne planove. Ovako će se prometovati do daljnjeg, a onima koji ne poštuju pravila slijede kazne.

Videonadzor raskrižja

"Cijelo raskrižje je pod videonadzorom. Policija ima pristup tim kamerama, isto kao i mi, tako da oni isto preko kamera mogu vršiti kažnjavanje vozača. Druga stvar je ta da će sutra tonu ljudi htjeti proći istok-zapad i prolazit će. Poštujte znakove i bit će sve okej. Ako neće surađivati s prometnim propisima, onda ćete zastati u raskrižju, zastat ćete na cesti, i nećete se nigdje moći maknuti", poručio je Marko Velzek, zamjenik pročelnika za promet i sigurnost Grada Zagreba.

Danas nije bila gužva, ali dobro da je danas ovaj sustav testiran, jer pokazalo se koje su slabosti. A slabost je ta što svi vozači ipak pokušavaju skrenuti lijevo iz Slavonske prema istoku, ili iz Slavonske prema zapadu u Savsku ulicu. Ne možete skretati lijevo, to su svi vozači danas pokušavali i to je veliki problem koji policija upravo sad rješava.

Inače su bile gužve radnim danom, ali i želi se vratiti na te postavke i ponovo postići protočnost. Ciklusi semafora su se povećali, stoga je protočnost istok-zapad je uspostavljena.

Ljudi voze iz navike

RTL Danas je razgovarao s Markom Ševrovićem, profesorom na Prometnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji nam je rekao da ljudi jednostavno voze po navici i da stoga misle da je moguće skrenuti lijevo. Ne razumiju da je ova nadodana isprekidana linija, linija vodilja, koja vodi vozilo kroz raskrižje.

Naglasio je kako ta crta nikako ne može biti puna crta, zato što vozila iz savske moraju prolaziti. Ševrović je objasnio kako je ono što se može eventualno napraviti je vertikalna signalizacija te dodati još nekoliko znakova, iako smatra da Grad Zagreb već na tome i radi te da će se situacija već sutra poboljšati.

Savjetovao je vozačima, prije svega, da ako idu iz zapadnog dijela grada, i idu na Vrbik, da bi bolje bilo da idu na Vukovarsku, jer će tamo moći skrenuti desno u Vrbik. Isto tako nadodaje ako idete iz smjera istok prema zapadu, i morate skrenuti na Prisavlje, da skrenu na Marohnićevu, jer su tamo dvije trake te je samim time povećana propusna moć. Za kraj je napomenuo da u ovom raskrižju zaboravite na lijevo skretanje, jer je to jedini način da se osigura da kakva takva propusna moć postoji u ovom raskrižju.