Slavonska opet prohodna! Puštena nova privremena regulacija prometa: Ponovo se može voziti u oba smjera

Grad Zagreb završio je radove na izgradnji premosnice na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, koja je jutros u 7 sati puštena u promet uz novu privremenu regulaciju prometa, izvijestili su u nedjelju iz Grada.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Izgradnjom premosnice ponovno je uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake, u smjeru istok-zapad i u smjeru zapad-istok, koji će biti u funkciji do ponovnog puštanja u promet podvožnjaka Slavonska-Savska.

Na taj način će se podići protočnost prometa na oko dvije trećine kapaciteta prije požara nebodera Vjesnik u smjeru s istoka prema zapadu i sa zapada prema istoku.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Rezultat je to rada i sinergije svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke, koje su zajedničkim snagama omogućile da se radovi odvijaju brzo, sigurno i koordinirano, navodi se u priopćenju.

Izgrađeno je oko 3000 kvadratnih metara nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Uz to, iscrtano je i oko 5 kilometara linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije prometa.

Vozila će u smjeru istoka i zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se osigurala odgovarajuća protočnost prometa u smjeru istok-zapad, na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja. Zbog toga su modificirana raskrižja Slavonska-Marohnićeva, Marohnićeva-Prisavlje, Prisavlje-Savska kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a izmijenjen je i rad semafora u široj zoni kako bi se u što većoj mjeri osigurala protočnost prometa.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Vozačima osobnih vozila se savjetuje korištenje navigacijskih aplikacija te obraćanje posebne pozornosti na znakove i prometnu signalizaciju, a sve detalji oko regulacije prometa oko nebodera Vjesnik dostupni su na interenet straici regulacije.zagreb.hr.