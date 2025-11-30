Slavonska opet prohodna! Puštena nova privremena regulacija prometa: Ponovo se može voziti u oba smjera
Izgrađeno je oko 3000 kvadratnih metara nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa.
Grad Zagreb završio je radove na izgradnji premosnice na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika, koja je jutros u 7 sati puštena u promet uz novu privremenu regulaciju prometa, izvijestili su u nedjelju iz Grada.
Izgradnjom premosnice ponovno je uspostavljen dvosmjerni promet u dvije trake, u smjeru istok-zapad i u smjeru zapad-istok, koji će biti u funkciji do ponovnog puštanja u promet podvožnjaka Slavonska-Savska.
Na taj način će se podići protočnost prometa na oko dvije trećine kapaciteta prije požara nebodera Vjesnik u smjeru s istoka prema zapadu i sa zapada prema istoku.
Rezultat je to rada i sinergije svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke, koje su zajedničkim snagama omogućile da se radovi odvijaju brzo, sigurno i koordinirano, navodi se u priopćenju.
Izgrađeno je oko 3000 kvadratnih metara nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa.
Uz to, iscrtano je i oko 5 kilometara linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije prometa.
Vozila će u smjeru istoka i zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se osigurala odgovarajuća protočnost prometa u smjeru istok-zapad, na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja. Zbog toga su modificirana raskrižja Slavonska-Marohnićeva, Marohnićeva-Prisavlje, Prisavlje-Savska kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a izmijenjen je i rad semafora u široj zoni kako bi se u što većoj mjeri osigurala protočnost prometa.
Vozačima osobnih vozila se savjetuje korištenje navigacijskih aplikacija te obraćanje posebne pozornosti na znakove i prometnu signalizaciju, a sve detalji oko regulacije prometa oko nebodera Vjesnik dostupni su na interenet straici regulacije.zagreb.hr.