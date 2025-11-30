Svašta se događalo u pretposljednjoj utrci sezone u Formule 1

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

TKO ĆE BITI PRVAK? /

Aktualni svjetski prvak, Nizozemac Max Verstappen, u Red Bullu, pobjednik je Velike Nagrade Katra koja se vozila na Lusail International Circuitu, maksimalno zakompliciravši borbu za naslov prvaka uoči posljednje utrke sezone u Abu Dhabiju.

Verstappen je uoči 23. utrke sezone bio treći sa 371 bodom, iza Mclarenovog dvojca, Landa Norrisa sa 396 i Oscara Piastrija sa 374 boda.

Međutim, nakon 70. pobjede u karijeri i sedme ove sezone, Nizozemac je sada drugi sa 396 bodova, 12 manje od vodećeg Norrisa, te četiri više od Piastrija.

Zanimljivo, tri najbolja vozača imaju po sedam pobjeda ove sezone. U njihovo društvu ugorao se jedino George Russell s dvije pobjede.