Nema odmora za Zrinku Ljutić. Nakon sjajnog sedmog mjesta u veleslalomu, danas opet skija

Danas se u Copper Mountainu održava slalom na kojemu će nastupiti hrvatske predstavnice Zrinka Ljutić i Leona Popović. Ljutić, koja je jučer skijala veleslalom i završila sedma, danas će krenuti s treće pozicije, dok će druga hrvatska predstavnica Leona Popović krenuti s 24. pozicije.

"Staza je lijepa, sad smo na veleslalomu vidjeli stazu, a mislim da mi ovaj snijeg generalno odgovara i veselim se utrci," rekla je u najavi slaloma Zrinka Ljutić. U slalom kao vodeća ulazi Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je, iako je u subotu bila tek 14., zadržala vodstvo u ukupnom redoslijedu sa 268 bodova, druga je Albanka Lara Colturi sa 218, a treća Scheib sa 180. Ljutić je deseta sa 102 boda. Slalom se vozi u dvije utrke, a prva je na rasporedu od 18:00. Druga utrka voziti će se od 21:00.

Na istoj je stazi jučer je održan veleslalom u kojemu je najbolja bila Novozelanđanka Alice Robinson. Do svoje pete pobjede u Svjetskom kupu Robinson je stigla na dominantan način, s najboljim vremenom kako prve tako i druge vožnje, što joj je u konačnici donijelo 96 stotinki prednosti u odnosu na drugu Austrijanku Juliju Scheib, pobjednicu prvog veleslaloma sezone iz Soeldena.

Treće je mjesto zauzela Norvežanka Thea Louise Stjernesund sa 1,08 sekundi slabijim vremenom. Od hrvatskih je predstavnica jučer skijala jedino Zrinka Ljutić, koja je prvu vožnju odradila solidno, no jedna pogreška ju je skupo koštala te je zbog nje završila na 14. mjestu nakon prve utrke. U drugoj utrci Ljutić je odskijala mnogo bolje te je završila treća, s tri stotinke zaostatka za Robinson i Stjernesund koje su kroz cilj u drugoj utrci prošle za 59 sekundi i 88 stotinki, što je Ljutić smjestilo na sedmo mjesto u ukupnom poretku sa 59 stotinki zaostatka.

"U prvoj vožnji imala sam jednu malu tehničku pogrešku koja je rezultirala većom pogreškom. U biti, jedna 'vrata' nisam do kraja zatvorila i spustilo mi je liniju pa se bilo teško vratiti, te sam tu sigurno izgubila sekundu. Uz tu grešku imala sam najbrži zadnji sektor, tako da sam znala da dobro skijam, da imam brzine i da to samo trebam povezati. Ponosna sam na sebe što sam uspjela i u prvoj vožnji izboriti se za OK plasman, a onda je druga vožnja stvarno bila dobra," prokomentirala je Ljutić.

Podsjetimo, Filip Zubčić je u petak navečer osvojio treće mjesto veleslaloma u Copper Mountainu. Zubčić je odlično odvezao drugu vožnju kojom je popravio plasman za čak 10 mjesta u odnosu na prvu. Time je 32-godišnji Zagrepčanin stigao do prvog pobjedničkog postolja nakon gotovo dvije godine, odnosno trećeg mjesta u Adelbodenu 6. siječnja 2024.

