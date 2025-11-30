Hrvatica na Svjetskom prvenstvu u Sarajevu ispisala povijest i donijela nam prvu medalju

Ove se godine Svjetsko prvenstvo u plesu održava u Sarajevu. Događaj koji organizira Svjetska sportsko-plesna federacija okuplja najbolje plesače i plesačice svijeta, a ove je godine jedna hrvatska predstavnica ostvarila povijesni uspjeh.

Maja Racanović, članica plesnog kluba Academia iz Zagreba, jučer je osvojila treće mjesto za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u standardnim plesovima. Ovim rezultatom Maja je Hrvatskoj i Hrvatskom sportskom plesnom savezu donijela prvu medalju sa Svjetskog prvenstva u kategoriji odraslih (seniori) u standardnim plesovima.

Foto: Net.hr

Hrvatska je bila uspješna i u mlađim kategorijama. Ondje su hrvatske predstavnice Marta Majcen i Korina Eršeg izborile ulazak u četvrtzavršnicu, plasiravši se u konačnici na 17. (Marta) i 18. (Korina) mjesto. Hrvatski su predstavnici bili dobri i u kategoriji parova, gdje su Vedran Sraga i Paula Hude zaokružili odličnu sezonu ulaskom u finale, plasiravši se u konačnici na 6. mjesto te ostvarivši svoj najbolji rezultat na svjetskim i europskim prvenstvima.

