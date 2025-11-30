Gradonačelnik Erlić o incidentu na maršu u Zadru: 'Dvoje je uhićenih'

Točno u podne diljem Hrvatske počeli su prosvjedni marševi pod zajedničkim nazivom Ujedinjeni protiv fašizma. U Zadru i Rijeci uz incidente. Na ulazu na zadarski poluotok okupila se skupina maskiranih mladića odjevenih u crno.

Ondje ih je dočekala interventna policija. Nakratko je došlo do naguravanja, no situacija se brzo smirila. Pored toga je trajao kontraprosvjed maršu u organizaciji Udruga žena iz Domovinskog rata.

A drugi protuprosvjednici okupili su se sa zastavama HOS-a i šalovima s natpisom za dom spremni i uz pjesmu. Kasnije je povorka krenula preko mosta s Poluotoka. Policija ih je zaustavila, a onda je maskirani dvojac na čamcu dojurio s mora i počeo bacati crvenu boju na okupljene.

Desnica u zraku u Rijeci

U Rijeci je pak skupina od 30-ak maskiranih muškaraca bacila nekoliko petardi uoči početka antifašističkog marša uz dizanje desnice u zrak.

Organizatori kažu da je jedna djevojčica lakše ozlijeđena. Inače, na riječkom maršu okupilo se više od tisuću građana, a povorka se kretala od Jadranskog trga, preko Korza do Spomenika oslobođenja na Delti. Na sudionike marša bačena je i baklja.

Iz primorsko- goranske policije za sada su bez komentara, a u zadarskoj su nas uputili na MUP. Reakciju smo tražili i od vlade, a razgovarali smo i sa zadarskim gradonačelnikom Šimom Erlićem.

Vidjeli smo incidente, psovke i naguravanje s policijom. Što kažete na te ružne današnje scene?

Nije to sigurno ugodno bilo vidjeti u gradu. Policija je odradila posao uistinu dobro, nije došlo do većih incidenata. Osudili smo bilo kakav oblik nasilja. No nije dobro. Poginule su se tenzije u društvu i s ljevice koja maršira u diljem gradova i onda to izaziva kontra reakciju. Ja sam u više navrata pozvao da moramo izići izvan tih tema i okrenuti adventskom ozračju i ne dozvoliti da ovakve rasprave dominiraju eterom.

Jeste li u kontaktu s policijom, ima li uhićenih?

Prema posljednjim informacijama s kojim raspolažem, nije bilo značajnih izgreda, bilo je dva uhićenja.

Gdje vi vidite problem ovog stanja? Zašto ne može prosvjedovati tko gdje želi a da ih s druge strane netko psuje ili gađa bojom?

Ja mislim da je to zbog dvostrukih mjerila i standarda koje se dešavaju u hrvatskom društvu u posljednje vrijeme, zbog previše ustrašenosti, nema dovoljno tolerancije u rasprava u javnom prostoru i to nikako nije dobro. Neki dan se u Zadru dogodio strašan čin, nepoznati počinitelj je razbio spomen ploču poginulom hrvatskom branitelju, što je dodatno izrevoltiralo Zadranke i Zadrane.

Prije toga imamo zabrane Thompsonova koncerta u Zagrebu gdje se ne dozvoljava iskazivanje domoljublja. Imamo prozivanje s ljevice koji prozivaju one koji iskazuju domoljublje da su fašisti. S druge strane imamo kontra reakcije, nedozvoljene nasilnog tipa, verbalnog ili fizičkog koji su nedopustive. Mislim da trebamo pokazati jednu zrelost kao društvo, posebice to apeliram prema političarima na svakom spektru i jednostavno izaći iz '45., posvetiti se društvu i budućnosti.

Gdje vi vidite rješenje? Nasilje nema opravdanje s bilo koje strane

Nema to jednostavnog rješenja osim odgovornosti političara, onih koji javno komuniciraju da se smire tenzije, da se pokaže poštovanje, kako prema braniteljima, tako prema svetinjama, Domovinskom ratu. Da se tu pokaže poštovanje s ljevice. Jednako tako s desnice da se omogući tolerantno iskazivanje mišljenja, a da se mora bojati ako radi neki prosvjed.

Mi smo demokratsko društvo i ako se s nečim ne slažeš onda imaš mogućnost prosvjedovati, imaš mogućnost javno iskazati svoje nezadovoljstvo ili naprosto ignoriranjem pokazati da ti nije stalo do toga. Bilo koji daljnji oblik nasilja i represije ne vodi nikuda i mi ne možemo izaći iz toga. Podjele nisu dobre za hrvatsku državu. Apeliram da smirimo strasti, vrijeme je božićnih blagdana, vrijeme je Adventa, okrenimo se obitelji, miru, ljubavi, dobroti. To je ono najbolje što možemo poručiti u ovom trenutku.