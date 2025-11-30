FREEMAIL
BILO JE INCIDENATA /

Pogledajte prizore s antifašističkih marševa: Tisuće u srcu Zagreba, krcata je i Rijeka

Foto: Goran Kovacic/pixsell
Rijeka
1 /22
Građanski marševi pod nazivom 'Ujedinjeni protiv fašizma' krenuli su točno u podne u četiri hrvatska grada - Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru. 

Okupljanje u Zagrebu počelo je malo prije 12 sati ispred Glavnog kolodvora, s kojeg su građani krenuli prema Trgu bana Jelačića. Okupile su se tisuće, a događaj su nadgledale i jake policijske snage.

Bilo je incidenata 

Neposredno prije marša u Rijeci, na Jadranskom trgu pojavila se skupina maskiranih mladića obučenih u crno. Neki od njih nosili su dresove Rijeke, ali i trenirke navijačke skupine Armada. Novi list izvijestio je da je tridesetak maskiranih ljudi na okupljene bacalo petarde.

Incident je zabilježen i u Zadru - skupina kontraprosvjednika s fantomkama na glavama gliserom je stigla do mosta i bojom gađala prosvjednike, javlja eZadar.

U galeriji pogledajte kako je marš izgledao u Zagrebu i Rijeci 

30.11.2025.
14:06
Erik Sečić
Janko Gredelj/rtl/goran Kovacic/pixsell
MarsFašizamZagrebRijeka
