Marš protiv fašizma u četiri hrvatska grada: Nevjerojatan broj policajaca stigao na teren

Građanski marševi pod nazivom "Ujedinjeni protiv fašizma" održat će se točno u podne u nedjelju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru.

Ključni događaji:

Marševi počinju u 12.00 sati

Na terenu u Zagrebu nevjerojatan broj policajaca

11.33 - Nevjerojatan broj policajaca koji će osiguravati antifašitički marš stigao je pred zagrebački Glavni kolodvor.

Foto: Rtl Danas

Prema našoj procjeni, na terenu je barem 70 policajaca u uniformi.

Foto: Rtl Danas

'Ne bojimo se huškača'

Podsjetimo, marševe zajednički organiziraju razne inicijative, udruge i sindikati kao odgovor, kako se navodi u pozivu, na sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane. Pišu da se od Hipodroma do Sabora ori ZDS, da se fašisti više ne srame niti skrivaju, da ljudi sve nesigurnije hodaju ulicama, a da se ustašluk i fašizam relativiziraju dok tenzije rastu.

Zagrebački marš će započeti okupljanjem na Glavnom kolodvoru, a potom će se marširati prema Trgu bana Jelačića. "Ovim prosvjedom želimo poručiti kako otpor mržnji i lažima postoji, glasne smo i ne bojimo se huškača i nasilnika. Pozivamo sve građanke i građane Hrvatske da s nama izađu na ulice u nedjelju i pokažu da žele živjeti u društvu kojem svi jednako vrijedimo, društvu bez strahovanja i ugnjetavanja", navodi se u pozivu na marš.

Dalmatinski marš organizira se pak u Zadru, a ujedinit će Dubrovnik, Korčulu, Split, Šibenik i Zadar. Okupljanje je najavljeno na Obali kneza Branimira. Okupljanje u Puli počinje ispred Društvenog centra Rojc, a u Rijeci će se građani okupiti na Jadranskom trgu.

Organizatorica otkrila detalje

Ivona Grgurinović, članica inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma" i jedna od organizatorica prosvjeda, otkrila je detalje za RTL Direkt. "Pozivamo sve naše sugrađanke i sugrađane koji vjeruju u antifašističke vrijednosti, koji vjeruju da svi građani ove zemlje imaju pravo na dostojan život, da imaju pravo na prakticiranje svoga identiteta i kulture, i sve one koji ne žele da se njihovi sugrađani osjećaju ugroženo na bilo koji način", rekla je Grgurinović.

"Ne mislimo samo na daljnje prosvjede, iako je i to dio naših budućih aktivnosti. Mislimo na edukaciju, mislimo na rad odozdo na terenu, na izgradnji solidarnosti prema svim članovima društva koji su na bilo koji način ugroženi", istaknula je organizatorica.

POGLEDAJTE VIDEO: Organizatorica prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' otkrila detalje za Direkt: Ovo je tek početak