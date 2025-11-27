Organizatorica prosvjeda 'Ujedinjeni protiv fašizma' otkrila detalje za Direkt: Ovo je tek početak

Netrpeljivost prema stranim radnicima i drugim manjinskim skupinama u društvu jedan su od razloga zbog kojeg će se ove nedjelje u podne u četiri hrvatska grada, Zagrebu, Zadru, Rijeci i Puli, održati prosvjed - Ujedinjeni protiv fašizma.

Marševe zajednički organiziraju razne inicijative, udruge i sindikati kao odgovor, kako se navodi u pozivu, na sveprisutno nasilje, strah, prijetnje i zabrane. Pišu da se od Hipodroma do Sabora ori ZDS, da se fašisti više ne srame niti skrivaju, da ljudi sve nesigurnije hodaju ulicama, a da se ustašluk i fašizam relativiziraju dok tenzije rastu.

Evo što je za Direkt rekla jedna od organizatorica, Ivona Grgurinović, članica inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma".

"Pozivamo sve naše sugrađanke i sugrađane koji vjeruju u antifašističke vrijednosti, koji vjeruju da svi građani ove zemlje imaju pravo na dostojan život, da imaju pravo na prakticiranje svoga identiteta i kulture, i sve one koji ne žele da se njihovi sugrađani osjećaju ugroženo na bilo koji način", kaže Grgurinović.

Rekli ste da ovo nije jedini prosvjed, odnosno da je tek početak. Što pritom mislite?

"Ne mislimo samo na daljnje prosvjede, iako je i to dio naših budućih aktivnosti. Mislimo na edukaciju, mislimo na rad odozdo na terenu, na izgradnji solidarnosti prema svim članovima društva koji su na bilo koji način ugroženi", ističe.