Hrvatska igra ključnu utakmicu na SP-u

Hrvatske rukometašice upisale su i drugi poraz na SP-u u Niozemskoj, izgubivši od favorizirane Danske 35-24. Nakon dva kola, Hrvatska je bez bodova, dok su Danska i Rumunjska već osigurali drugi krug. Hrvatska i Japan u ponedjeljak od 18.00 igraju susret za treće mjesto u skupini A, posljednje koje vodi u drugi krug. Zahvaljujući boljoj gol razlici, Hrvatskoj bi za nstavak natjecanja bio dovoljan i remi. Utakmicu možete pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO. Inače, uoči SP-a, Japan je označen kao ključna utakmica u kojoj hrvatska ženska rukometna reprezentacija ima najveće šanse za pobjedu vrijednu drugog kruga, što bi za ovu pomlađenu Obrvanovu ekipu bio uspjeh zbog silnih izostanaka bitnih igračica.