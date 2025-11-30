FREEMAIL
Hrvatska igra ključnu utakmicu na SP-u

Hrvatske rukometašice upisale su i drugi poraz na SP-u u Niozemskoj, izgubivši od favorizirane Danske 35-24. Nakon dva kola, Hrvatska je bez bodova, dok su Danska i Rumunjska već osigurali drugi krug. Hrvatska i Japan u ponedjeljak od 18.00 igraju susret za treće mjesto u skupini A, posljednje koje vodi u drugi krug. Zahvaljujući boljoj gol razlici, Hrvatskoj bi za nstavak natjecanja bio dovoljan i remi. Utakmicu možete pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO. Inače, uoči SP-a, Japan je označen kao ključna utakmica u kojoj hrvatska ženska rukometna reprezentacija ima najveće šanse za pobjedu vrijednu drugog kruga, što bi za ovu pomlađenu Obrvanovu ekipu bio uspjeh zbog silnih izostanaka bitnih igračica. 

Tablice omogućuje Sofascore
30.11.2025.
21:41
Silvijo Maksan
