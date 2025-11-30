Lažne igračke, med i lijekovi: Sve što trebate znati o rastućem tržištu krivotvorina

RTL DOSJE /

Od igračaka, odjeće i obuće pa sve do hrane. Danas se krivotvori sve!

No posebno su po život opasni lažni lijekovi. Kako krivotvorine prepoznati i što sve građani mogu napraviti da se zaštite?

Šarene i privlačne, na prvi pogled, obične igračke. No, zapravo za djecu opasne krivotvorine. I baš pred blagdane ih je najviše. Prije nekoliko dana, više od 16 i pol milijuna takvih paketa vrijednosti gotovo 37 milijuna eura zaplijenio je Europol, koji je u lovu i na lažne lijekove jer opasnost za građane tu je najveća. Više pogledajte u RTL Dosjeu, prilogu Marine Brcković.