Šire se opasni lijekovi: Umrla mlada žena, a problem stvara ono što se ne vidi

Od igračaka, odjeće i obuće pa sve do hrane. Danas se krivotvori sve!

No posebno su po život opasni lažni lijekovi. Kako krivotvorine prepoznati i što sve građani mogu napraviti da se zaštite?

"Svijet lažnjaka" u RTL Dosjeu.

Ogromne vrijednosti krivotvorina

Šarene i privlačne, na prvi pogled, obične igračke. No, zapravo za djecu opasne krivotvorine. I baš pred blagdane ih je najviše.

Prije nekoliko dana, više od 16 i pol milijuna takvih paketa vrijednosti gotovo 37 milijuna eura zaplijenio je Europol, koji je u lovu i na lažne lijekove jer opasnost za građane tu je najveća.

U posljednjoj akciji pali su krijumčari s gotovo 5 milijuna pilula i tableta vrijednih više od 11 milijuna eura.

Krivotvori se gotovo sve

"Ilegalno tržište sve više raste. Ono između ostalog raste zbog potražnje. Tu su neki lijekovi u povećanom riziku, to su nekadašnji antidijabetes lijekovi, a danas sve više govorimo o lifestyle koji se koriste i za mršavljenje. I zapravo fatalni slučajevi koji do nas dolaze, zadnji od njih je smrt mlade žene u Velikoj Britaniji prije manje od dva tjedna jest smrt uslijed krivotvorenog lijeka za mršavljenje", ispričala je Milka Kosanović, izvršna direktorica Hrvatske organizacije za provjeru autentičnosti lijekova.

Krivotvori se gotovo sve, od antipiretika do onkoloških lijekova. I dok se vješti "lažnjaci" naizgled po ničemu ne razlikuju od pravih, problem je ono što se ne vidi, a to je njihov sastav.

Sastav i kvaliteta drukčija je i kod lažne dizajnerske odjeće, obuće, torbica i sunčanih naočala. Više od 1400 takvih "lažnjaka" ovaj su tjedan otkrili carinici u jednom stanu u Zagrebu.

Foto: Screenshot/rtldanas

A kupuju li i građani krivotvorenu robu?

"Pa jesam. Na pijaci, što se kaže? Pa da", priznao je velikogoričanin Mihovil, dok je Valentina nadodala da je ona kupila nešto obuće, ali nikad ništa za konzumiranje pa kod nje nema straha.

"Možda sam skupila u second handu nešto fejk. Jesi li ti išta?", upitala je Tonka iz Makarske Niku, koja tvrdi da stvarno nikad nije ništa.

Čak je i preko granice slična situacija, gdje je Vid iz Slovenije objasnio da je kupovao, ali da nisu tada znali da je krivotvoreno.

Med - najčešća patvorina

No, možda ste lažnjak konzumirali, a da niste ni znali. Najčešća patvorina u Hrvatskoj je med, čak svaka četvrta teglica ne prolazi analizu Državnog inspektorata.

Uz to, patvorinu je sve teže otkriti, upozoravaju stručnjaci.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Ovo su tipični primjerci, ovaj već ima staklastu strukturu. Odmah sam sumnjičav kad ga vidim. Nema ni peludi, nema ni zamućenja i baš me podsjeća na sirup od kojeg se rade bomboni. A s druge strane imate jedan kristalizirani med koji se pokazao da je patvorina. Znači, nije uvijek točna tvrdnja da pravi med kristalizira, nažalost kristalizira i patvorina", pojasnio je Dario Lasić, voditelj Odjela za sigurnost i kvalitetu hrane NZJZ-a "Andrija Štampar".

Pazite se lažnih deklaracija

Patvorina je i ako ima lažnu deklaraciju, primjerice umjesto cvjetnog navodi se kao bagremov. No, opasno za zdravlje je kad u med lavande ili kadulje proizvođači stavljaju eterična ulja.

"To su najčešće osvježivači prostora, tu bi mogla biti i otapala, neki alergeni. Tako da one dvije tri kapljice koje oni stave u tu teglicu meda da zamiriše u stvari, definitivno mogu negativno utjecati na zdravlje. Tako da kažem potrošačima: budite skeptični ako vas prejako taj miris meda asocira na lavandu ili na kadulju, pogotovo lavandu – to je najvjerojatnije patvorina, to su dodavali eterična ulja", nadodao je Lasić.

Takvih je lažnjaka, ističe, manje u velikim trgovačkim centrima, a češće na tržnicama i kod prodavača uz cestu. Bilo med ili neki drugi proizvod, savjet je potrošačima, pazite kod koga kupujete.

Kako se zaštiti od 'lažnjaka'?

"Jedini način da se zaštitite je da kupujete u službenim shopovima, fizičkim poslovnicama i web shopovima brendova. To vam je zapravo jedini način. Obično brendovi imaju svoje trgovine i ti brandovi onda i odgovaraju za kvalitetu, imat ćete i neka svoja prava ako se nešto dogodi s proizvodom i slično", savjetovala je odvjetnica Dijana Kladar.

U porastu su i internetske prijevare. Na raznim web stranicama prodati se može bilo što, pa čak i lažni lijek. S druge strane, u ljekarnama se provjerava svaka kutijica.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Magistar koji vam izdaje lijek će to u pozadini tiho, jednim potezom skenirati i da vi ne znate da se to događa provjeriti i vi tada imate jednu sigurnost da se radi o autentičnom lijeku. Do sada nije bilo krivotvorina, međutim ako su one pronađene u svim europskim zemljama, zapravo je pitanje dana kada će ta opasnost biti i na našim vratima", zabrinuto je nadodala Kosanović.

No, naša vrata čuvaju carinici koji su samo u ovoj godini zaustavili više od 16 milijuna sumnjivih krivotvorenih proizvoda. Kazne za prekršaj su novčane, od 2,5 do 13 tisuća eura, a za veću štetu predviđena je kazna i do tri godine zatvora.