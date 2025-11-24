Drama na pučini! Uhićen Hrvat u Australiji, s broda za prijevoz stoke 'ispalo' pola tone kokaina

Uz zapadnu obalu Australije uhićena su četvorica muškaraca koji su pokušali prokrijumčariti više od 525 kilograma kokaina, izvijestila je australska policija. Jedan od uhićenih je i 46-godišnji Hrvat, inače prvi časnik međunarodnog broda za prijevoz žive stoke.

Muškarce su uhitili nakon što su paketi droge pronađeni kako plutaju oceanom uz zapadnu obalu Australije. Istraga Zajedničke operativne skupine za organizirani kriminal Zapadne Australije već je bila u tijeku kada su 6. studenoga građani dojavili policiji da su oko 30 kilometara od obale ugledali velike pakete vezane za plutače.

Istog dana, policija je pred obalom Lancelina, oko 125 kilometara sjeverno od Pertha, izvukla pakete s oko 525 kilograma kokaina.

Forenzičari još utvrđuju točnu težinu i čistoću zaplijenjene droge, no procjenjuje se da bi pošiljka na ulici vrijedila više od 170 milijuna dolara i bila razdijeljena u oko 2,6 milijuna pojedinačnih doza. Istražitelji tvrde da je droga bačena u ocean s međunarodnog broda za prijevoz stoke uoči uplovljavanja u luku Fremantle.

Hrvat u pritvoru do 23. siječnja

Hrvat pod sumnjom u krijumčarenje kokaina uhićen je još 7. studenoga. Uz hrvatskog časnika, podignute su optužnice i protiv muškarca (52) iz Pertha te dvojice Australaca iz Sydneyja, starih 19 i 36 godina.

Dok je hrvatski časnik, sumnja australska policija, bio zadužen za logistiku na moru, plan je uključivao i takozvanu "obalnu ekipu" koja je trebala preuzeti drogu iz oceana i prebaciti je na kopno. Uz hrvatskog državljanina, uhićena su i trojica Australaca za koje se sumnja da su bili dio te skupine.

Istraga je pokazala da su osumnjičeni u više navrata pokušavali doći do plutajućeg kokaina isplovljavajući s rampe "Two Rocks", ali bezuspješno. Policija vjeruje da su uspjeli prikupiti tek manju količinu droge prije nego što su ih spriječile vlastite pogreške i vremenski uvjeti.

Muškarac iz Pertha optužen je za pokušaj posjedovanja zabranjene droge. Dvojac iz Sydneyja optužen je za posjedovanje komercijalne količine nezakonito uvezene droge. Hrvatski državljanin ostaje u pritvoru do idućeg ročišta 23. siječnja 2026. Vlasti navode da se istraga kriminalne mreže iza pošiljke nastavlja te da bi moglo biti još uhićenja.

