Pijan skrivio prometnu kod bolnice: Napuhao 1,76 promila, a kazna je paprena

U subotu oko 4.40 sati, 45-godišnjak je upravljao automobilom zagrebačkih registracija u blizini bolnice Sveti Duh.

Dolaskom do raskrižja nije prilagodio brzinu vozila uvjetima na cesti, te pri ulaskom u u kružni tok je izgubio nadzor nad vozilom i nastavio se nekontrolirano kretati. Zatim je dijelom vozila sletio s kolnika na nogostup, gdje je prednjim dijelom naletio na metalne stupiće.

U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta.

Foto: Pu Zagrebačka

Visoka koncentracija alkohola

Na mjestu događaja je obavljen alkotest nad vozačem i utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1.76 promila.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 2.780 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača proglasio krivim te mu je na koncu izrečena novčana kazna u iznosu od 2.360 eura.

