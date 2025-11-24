FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PORUŠIO STUPIĆE /

Pijan skrivio prometnu kod bolnice: Napuhao 1,76 promila, a kazna je paprena

Pijan skrivio prometnu kod bolnice: Napuhao 1,76 promila, a kazna je paprena
×
Foto: Pu Zagrebačka

Pri ulaskom u u kružni tok je izgubio nadzor nad vozilom i nastavio se nekontrolirano kretati

24.11.2025.
18:04
Andrea Vlašić
Pu Zagrebačka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U subotu oko 4.40 sati, 45-godišnjak je upravljao automobilom zagrebačkih registracija u blizini bolnice Sveti Duh.

Dolaskom do raskrižja nije prilagodio brzinu vozila uvjetima na cesti, te pri ulaskom u u kružni tok je izgubio nadzor nad vozilom i nastavio se nekontrolirano kretati. Zatim je dijelom vozila sletio s kolnika na nogostup, gdje je prednjim dijelom naletio na metalne stupiće.

U prometnoj nesreći nastala je materijalna šteta.

Pijan skrivio prometnu kod bolnice: Napuhao 1,76 promila, a kazna je paprena
Foto: Pu Zagrebačka

Visoka koncentracija alkohola

Na mjestu događaja je obavljen alkotest nad vozačem i utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1.76 promila.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Policija je u optužnom prijedlogu predložila da ga se proglasi krivim te kazni novčanom kaznom od 2.780 eura, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od tri mjeseca.

Sud je vozača proglasio krivim te mu je na koncu izrečena novčana kazna u iznosu od 2.360 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

Prometna NesrećaAlkotestSveti DuhRaskrižje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PORUŠIO STUPIĆE /
Pijan skrivio prometnu kod bolnice: Napuhao 1,76 promila, a kazna je paprena