FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA ZAPLJENA /

Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio

Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio
×
Foto: Carina

Riječ je o tabletama koje sadrže psihotropne tvari, što ih automatski svrstava u kategoriju ilegalnih droga.

25.11.2025.
10:32
danas.hr
Carina
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Carinski i policijski službenici na graničnom prijelazu Stara Gradiška prošlog su petka spriječili su jedan od većih pokušaja krijumčarenja psihotropnih tableta ove godine. Zaplijenjeno je čak 40.000 komada tableta, a uhićen je državljanin Bosne i Hercegovine (59).

Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio
Foto: Carina

Sakrio 'robu' ispod motora i u pod prtljažnika

Naime, kada su na ulazu u Hrvatsku zaustavili osobni automobil slovenskih registracija carinici i policajci odlučili su provesti detaljan pregled.

Vrlo brzo otkriveni su skriveni paketi - dvije platnene vreće sakrivene ispod poklopca motora i tri plastična paketa pažljivo ugrađena u pod prtljažnika.

Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio
Foto: Carina

U njima se nalazilo ukupno 40.000 tableta koje sadrže psihotropne tvari, što ih automatski svrstava u kategoriju ilegalnih droga.

Nakon pronalaska ilegalnog tereta, protiv muškarca je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

POGLEDAJTE VIDEO: U kamionima na prijelazima pronađne cigarete: 'Provukli su pošiljku kroz RTG uređaj'

CarinaTableteStara Gradiška
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA ZAPLJENA /
Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio