Prevozio 40.000 tableta pa pao na granici: Nevjerojatno gdje ih je sve sakrio

Carinski i policijski službenici na graničnom prijelazu Stara Gradiška prošlog su petka spriječili su jedan od većih pokušaja krijumčarenja psihotropnih tableta ove godine. Zaplijenjeno je čak 40.000 komada tableta, a uhićen je državljanin Bosne i Hercegovine (59).

Sakrio 'robu' ispod motora i u pod prtljažnika

Naime, kada su na ulazu u Hrvatsku zaustavili osobni automobil slovenskih registracija carinici i policajci odlučili su provesti detaljan pregled.

Vrlo brzo otkriveni su skriveni paketi - dvije platnene vreće sakrivene ispod poklopca motora i tri plastična paketa pažljivo ugrađena u pod prtljažnika.

U njima se nalazilo ukupno 40.000 tableta koje sadrže psihotropne tvari, što ih automatski svrstava u kategoriju ilegalnih droga.

Nakon pronalaska ilegalnog tereta, protiv muškarca je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

