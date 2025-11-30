Posjetili smo jednu veliku i neobičnu obitelj: 'Prikriveni terapeuti na tajnom zadatku'

Loptasti piton Tarzan ima samo godinu dana, a već je napravio mnogo toga za prijateljstvo zmija i ljudi.

"Zasad je razbio predrasude o zmijama svim mojim članovima obitelji, komentari joj što će ti zmija, što će ti to, najčešće misle da su ljigavi i slinavi ili tako nešto i kada ga prvi puta probaju, dotaknu kožu – svi budu oduševljeni", kaže Adriana Popović Bošnjak iz Tenje.

A Tarzan najviše voli toplinu Adrianinih ruku, baš kao i male bradate agame, gušteri porijeklom iz Australije. "Za njih se kaže u biti da su ponašanje psa, ali u tijelu guštera, jako su druželjubivi, jako lako se pripitome, znaju ono naučiti neke trikove", kaže Adriana.

Terapeuti na tajnom zadatku

Urođeni trik je da im u opasnosti potamni koža ispod usta pa izgleda kao brada. Zato ih i zovu bradatima. No unatoč prijetećem izgledu ovaj veliki gušter nije opasan. "Jako je dobar, on je isto jedan tihi terapeut mojih prijatelja kada dođu", kaže Adriana.

Dodaje i da su svi kućni ljubimci prikriveni terapeuti na tajnom zadatku, agame umiruju svojom mirnoćom, a čileanske vjeverice svojom igrom.

"Vjeverice su isto jedan od hitova ovdje, super su pitome, vole biti po rukama, vole se družiti, uzimati grice, žicati grice, slažu se i s drugim životinjama – on bi sad bio sretan da dobije lješnjak. A kada ga dobije drži svoj lješnjak, možda dobije još jedan i kada imaju previše onda odu zakopati", kaže Adriana.

A tek Elvis Pigsli

Jesti i družiti se voli i afrička patuljasta ježica Ines. "Ona sada ima opuštene bodlje, tako da uopće ne bode ni ništa, ali ako bi se osjećala ugroženo ili nešto, onda se skupi u loptu i digne bodlje pa tako da to zna jako bockati"; opisuje Adriana.

Voli životinje, a život bez njih ne može ni zamisliti. "Moj sadašnji suprug, tada dok mi je bio dečko, sam mu rekla ako me ikada bude htio zaručiti da mi ne mora kupiti prsten, nego konja i to je zbilja bilo tako", kaže Adriana.

Trenerica je jahanja, godinama volontira u udrugama za zaštitu životinja, a osnovala je i svoju koja će se baviti terapijskim i edukativnim radionicama sa životinjama. Tu će važnu ulogu imati još jedan ljubimac – minnesota svinja nazvana Elvis Pigsli, no to je već jedna druga priča.