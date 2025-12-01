Nakon minusa i snijega, prosinac počinje uz jugo i promjenjivo vrijeme

PROGNOZA VREMENA /

Ovogodišnji studeni je imao i snijega i magle i hladnoće i topline. Proljetnom toplinom smo ga započeli pa je 2.11. na istoku zemlje izmjereno čak 25 stupnjeva.

Vrlo brzo je uslijedio prvi prodor hladnijeg zraka pa smo uz dugotrajnu maglu imali i hladna jutra s minusima, a najhladnije u posljednjih 26 godina bilo je 24.11. kada je u Gospiću izmjereno -10.5 stupnjeva. Bilo je i snijega i bure, uz Zavižan je najviše snijega palo na Sljemenu, gotovo 30 cm, a najjača bura je puhala na Krčkom mostu.