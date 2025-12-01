Rekordne zapljene hrvatskih carinika: Ovi proizvodi se najčešće krivotvore

TREBAMO LI SE ZABRINUTI? /

Ove godine carinici su otkrili daleko veći broj krivotvorenih proizvoda nego prijašnjih godina i to više od 16 milijuna. No, to je prvenstveno zbog jednog slučaja kada je pronađena ogromna pošiljka krivotvorenih filtera za cigarete. Inače, u prosjeku ta je brojka na godinu oko 300 tisuća. Više o tome razgovarali smo s voditeljem Odjela za prava intelektualnog vlasništva Carinske uprave Ninoslavom Babićem. Više pogledajte u prilogu