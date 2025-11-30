Hrvatice protiv Japanki za prolaz dalje. Međusobni dvoboji dosad na našoj strani

Hrvatske rukometašice sutra na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Nizozemskoj i Njemačkoj igraju zadnju utakmicu u Skupini A. protiv Japana, a rezultat je važan za obje reprezentacije jer će odlučiti tko ide u sljedeći krug natjecanja.

Nakon dva poraza, od Rumunjske (24-33) te Danske (24-35), utakmica s Japanom je posljednja hrvatskim rukometašicama da uhvate vlak drugog kruga 27. Svjetskog prvenstva kojemu su domaćini Nizozemska i Njemačka. Japan je kao i Hrvatska doživio dva poraza do sada – od Danske sa 17 razlike (36-19), te od Rumunjske sa samo četiri (31-27). Hrvatska reprezentativka Katja Vuković istaknula je koliko je ova utakmica važna za pomlađenu hrvatsku reprezentaciju.

"Iza nas su dvije utakmice u grupi, na žalost bez boda, ali mislim da smo pokazale da se možemo nositi sa svima. Vidi se doza mladosti i nedostatak iskustva, ali i da se unatoč tome možemo nositi a svima. I i protiv Danske koja je bila favorit pokazali smo neke dobre stvari i nadam se da ćemo protiv Japana biti još bolje i donijeti ta dva boda i odvesti nas u drugu skupinu", kazala je Vuković.

Susret Hrvatske i Japana pratite u tekstualnom prijenosu na Net.hr, dok je izravni televizijski prijenos dostupan na RTL 2 i platformi VOYO.

"Japan je brza i agilna ekipa, bit će sigurno teška utakmica jer odlučuje o prolasku grupe i nas i njih. Veselimo se utakmici dat ćemo sve od sebe da se pokažemo u što boljem svjetlu i da svaka da od sebe najbolje što može", dodala je.

Utakmica je na rasporedu sutra u 18 sati, a Hrvatskoj za prolaza "igra" i neodlučen rezultat jer ima bolju gol razliku (20) od Japana (21).

Hrvatska i Japan igrali su dvaput do sada. Prvi susret bio je baš na svjetskom prvenstvu 2005.godine u St. Petersburgu i Hrvatska je slavila s minimalnih 31-30. Drugi je susret bio prijateljski prije devet godina u Ivanić Gradu i također je završio pobjedom hrvatskih rukometašica 29-26.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna obrana Zetović: Pročitala udarac i uz osmijeh pokazala zašto je budućnost Hrvatske.