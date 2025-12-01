FREEMAIL
REVOLUCIJA U KBC-U ZAGREB /

U dvije godine 60 operacija srca bez otvaranja prsnog koša: 'Bilo je strašnih trenutaka...'

U KBC-u Zagreb upravo se izvodi 60. operacija srca bez otvaranja prsnog koša, postignuće koje je ostvareno u protekle dvije godine. Liječnici naglašavaju da, iako zahvat pacijentima može izgledati jednostavnije, zapravo se radi o vrlo složenom postupku.

KBC Zagreb se također ističe po auto-presađivanju vlastitih srčanih zalistaka, pri čemu se dio uzima s pluća. Ovo je jedan od najzahtjevnijih zahvata u međunarodnoj kardiokirurškoj praksi. Najmlađi pacijent podvrgnut ovom zahvatu ima svega 9 mjeseci, dok najstariji ima 52 godine.

Ova postignuća dodatno afirmiraju KBC Zagreb kao vodeću ustanovu u minimalno invazivnoj kardijalnoj kirurgiji, čime se nastavlja tradicija inovacija u ovom polju.

"Bilo je strašnijih i težih trenutaka, ali tu sam gdje jesam i mogu biti samo zahvalan cijelom timu", rekao je pacijent Silvanus Zlatkov.

1.12.2025.
13:54
danas.hr
Kbc ZagrebOperacija SrcaLiječnici
