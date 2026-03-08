Uz ovaj recept pileća pita neće biti 'dosadna' i bljedunjava: Tajna je u jedom sastojku

Ellen Jenne zaljubljenica je u kuhanje te uvijek rado isprobava nove recepte. Ona je za Express otkrila da obožava jesti i pripremati pileću pitu s chorizo kobasicom.

"Pronašla sam ovaj recept na Good Food kada sam tražila nešto što će se svima svidjeti. Budući da moja mama nije veliki ljubitelj bijelih umaka, chorizo ​​čini umak bogatim, slanim i daje mu aromu dima te tako odvlači pažnju od kremaste teksture", otkrila je.

Ellen tvrdi da je umak "toliko dobar da ćete ga jesti izravno iz lonca prije nego što uopće dođe do pećnice. Morat ćete se obuzdati, inače neće ostati ništa u čemu bi piletina 'zaplivala' kada je ubacite".

"Ako ikada poželite podići razinu bljedunjave i dosadne pite od piletine, chorizo kobasica vaš je novi najbolji prijatelj. To je spoj sastojaka koji nikada ne bi odbila", kazala je.

Recept za pitu od piletine i chorizo kobasica

"Možda zahtijeva malo strpljenja, ali iskreno, vrijedi čekanja. Ovo je recept kojem se stalno vraćam kad god poželim pitu", istaknula je Ellen.

Sastojci za šest osoba:

Jedna žlica maslinovog ulja

10 pilećih bataka, bez kože i kostiju

Jedan luk, nasjeckan

200 g choriza, bez kože i narezanog na ploške

50 g glatkog brašna, plus malo za posipanje

100 ml suhog sherryja ili bijelog vina

600 ml pilećeg temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

Veliko pakiranje nasjeckanog peršina

500 g pakiranje lisnatog tijesta

1 jaje, umućeno

Foto: Freepik

Priprema

1. Zagrijte ulje u velikoj vatrostalnoj posudi. Popržite pileće batke u serijama dok ne porumene, a zatim ih prebacite na tanjur.

2. Dodajte luk u posudu i kuhajte pet minuta dok ne omekša, zatim dodajte chorizo ​​i kuhajte još dvije minute dok se narančasto ulje ne oslobodi u tavu.

3. Umiješajte brašno jednu minutu, zatim dodajte sherry ili vino i pustite da se kuha dvije minute dok većina ne ispari. Vratite piletinu u tavu, dodajte temeljac, pokrijte poklopcem i pirjajte 40 minuta ili dok ne omekša.

4. Šupljikavom žlicom izvadite komade piletine iz tave i prebacite ih na tanjur. Pomoću dvije vilice natrgajte meso na komadiće veličine zalogaja.

5. Dodajte vrhnje u tavu, pojačajte vatru i pustite da se kuha deset do 15 minuta dok se tekućina ne reducira do konzistencije bijelog umaka. Dodajte začine (imajući na umu da chorizo ​​može biti prilično slan) i vratite piletinu u tavu zajedno s peršinom.

6. Prebacite u kalup za pitu veličine 20 cm x 25 cm i stavite "dimnjak" za pitu (pie funnel) ili nastavak za ukrašavanje u sredinu. Ostavite sa strane da se malo ohladi dok pripremate tijesto.

7. Zagrijte pećnicu na 200 °C (180° C s ventilacijom ili plin na 6). Razvaljajte tijesto na lagano pobrašnjenoj površini na debljinu kovanice od dva eura (otprilike dva do tri milimetra).

8. Premažite rub kalupa za pitu s malo razmućenog jajeta, a zatim pomoću valjka za tijesto podignite i prebacite tijesto preko posude. Odrežite višak tijesta, pa prstima pritisnite i naborajte rubove.

9. Premažite tijesto tankim slojem razmućenog jajeta. Ako želite, ostatke tijesta iskoristite za ukrašavanje pite, pa i njih premažite jajetom. Pecite 45 minuta ili dok tijesto ne postane zlatno-smeđe, a nadjev ne bude vruć. Poslužite uz omiljeno povrće.

