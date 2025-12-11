Zrinka u podcastu kod najbolje ikada: 'Ovdje ljudi imaju svoje probleme, nije ih briga za mene'

Nedavno je jedna od najboljih skijašica svih vremena Mikaela Shiffrin počela svoj podcast pod nazivom What's the point. U četvrtoj epizodi gostovala je naša Zrinka Ljutić.

U sat vremena razgovora prošli su cijeli Zrinkin život, a već u prvih pet minuta Mikaela je nekoliko puta rekla "Ti si puno više kul nego ja", kada je Zrinka pričala o svojim glazbenim ukusima kako najviše sluša rock, punk, ali i Reggae i soul.

"U Zagrebu nikoga nije briga za mene i to mi odgovara, mislim, sretni su zbog moga uspjeha, ali skijanje ovdje nije cijeli život, ovo je veliki grad, nije neko austrijsko selo gdje je skijanje cijeli život. Ovdje ljudi idu na posao, imaju svoje probleme, čekaju autobus za školu. Zato mi je bilo lakše imati prijatelje koji nikad nisu niti skijali, a sada mi pružaju podršku i sretni su zbog mene. Dođem igrati košarku i sve je normalno iako sam dan prije pobijedila u Svjetskom kupu. Dođem u trgovinu i prodavačice su sretne što sam ih samo pozdravila", rekla je Zrinka o tome kako Zagreb prihvaća njezine uspjehe.

Kad si kao dijete gledala skijanje, tko ti je bio uzor, upitala je Mikaela Zrinku, a Zrinka je ekspresno odgovorila: "Ti", što je nasmijalo Shiffrin "Zar sam toliko stara", upitala je Mikaela. "Ne, kada sam počinjala u Innerkremsu gledala sam te na treningu, vidjela sam i Ivicu i Janicu iako je Janica već bila u mirovini, ali tvoje pobjede u Svjetskom kupu su mi prva sjećanja", rekla je Zrinka.

