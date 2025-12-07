Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu
Tekstualni prijenos veleslaloma iz Tremblanta pratite UŽIVO na portalu Net.hr.
Početak prve vožnje u 16 sati.
Startna lista:
1. Stjernesund
2. Moltzan
3. Robinson
4. Scheib
5. Ljutić
6. Colturi
7. Hector
8. Grenier
9. Shiffrin
10. O Brien
11. Gasienica Daniel
12. Richardson
13. Rast
14. Duerr
15. Holtmann
Uživo
14:45 - Start je potvrđen za 16 sati. Vrijeme u Tremblantu je hladno i oblačno.
Najava
Zrinka Ljutić opet je razveselila sve hrvatske ljubitelje skijanja. Iako je slalomska sezona počela nestabilno, u veleslalomu je Zrinka odlična i u subotu je u Tremblantu došla do prvog postolja ove sezone, desetog u karijeri.
Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.
Priliku za novi veliki rezultat Zrinka ima u nedjelju u drugom veleslalomu Tremblanta. Prva vožnja počinje u 16 sati dok je druga u 19 sati. Zrinka Ljutić startat će peta. Prvu vožnju postavlja trener norveške reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener albanske reprezentacije.
"Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze bio je aritmičan, uz valove, i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja", kazala je Ljutić nakon drugog mjesta.
POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić: 'U Beaver Creeku je puno toga potpuno drugačije, bit će dosta teško'