Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu

Početak prve vožnje u 16 sati.

Startna lista:

1. Stjernesund

2. Moltzan

3. Robinson

4. Scheib

5. Ljutić

6. Colturi

7. Hector

8. Grenier

9. Shiffrin

10. O Brien

11. Gasienica Daniel

12. Richardson

13. Rast

14. Duerr

15. Holtmann

Uživo

14:45 - Start je potvrđen za 16 sati. Vrijeme u Tremblantu je hladno i oblačno.

Foto: Screenshot/fis

Najava

Zrinka Ljutić opet je razveselila sve hrvatske ljubitelje skijanja. Iako je slalomska sezona počela nestabilno, u veleslalomu je Zrinka odlična i u subotu je u Tremblantu došla do prvog postolja ove sezone, desetog u karijeri.

Priliku za novi veliki rezultat Zrinka ima u nedjelju u drugom veleslalomu Tremblanta. Prva vožnja počinje u 16 sati dok je druga u 19 sati. Zrinka Ljutić startat će peta. Prvu vožnju postavlja trener norveške reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener albanske reprezentacije.

"Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze bio je aritmičan, uz valove, i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja", kazala je Ljutić nakon drugog mjesta.

