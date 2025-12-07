FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO, ZIZI /

Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu

Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu
×
Foto: Sean Kilpatrick/zuma Press/profimedia

Tekstualni prijenos veleslaloma iz Tremblanta pratite UŽIVO na portalu Net.hr.

7.12.2025.
14:41
Sportski.net
Sean Kilpatrick/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Početak prve vožnje u 16 sati. 

Startna lista: 

1.  Stjernesund

2.  Moltzan

3.  Robinson

4.  Scheib

5.  Ljutić

6.  Colturi

7.  Hector

8.  Grenier

9.  Shiffrin

10.  O Brien

11.  Gasienica Daniel

12.  Richardson

13.  Rast

14.  Duerr

15.  Holtmann

Uživo

14:45 - Start je potvrđen za 16 sati. Vrijeme u Tremblantu je hladno i oblačno.

 

Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu
Foto: Screenshot/fis

Najava

Zrinka Ljutić opet je razveselila sve hrvatske ljubitelje skijanja. Iako je slalomska sezona počela nestabilno, u veleslalomu je Zrinka odlična i u subotu je u Tremblantu došla do prvog postolja ove sezone, desetog u karijeri. 

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr. 

Priliku za novi veliki rezultat Zrinka ima u nedjelju u drugom veleslalomu Tremblanta. Prva vožnja počinje u 16 sati dok je druga u 19 sati. Zrinka Ljutić startat će peta. Prvu vožnju postavlja trener norveške reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener albanske reprezentacije.

"Sretna sam s drugim postoljem u veleslalomu u karijeri, a napokon sam se popela na postolje i u ovoj sezoni. U prvoj vožnji stazu je postavljao moj trener i tata i definitivno se bazirao na moje jače strane. Odgovarao mi je taj ritam u početku. Donji dio staze bio je aritmičan, uz valove, i stoga nije bilo jednostavno, ali dobro sam se snašla i stekla samopouzdanje za drugu vožnju. Na startu druge vožnje dosta me ometala magla, ali nakon prvih nekoliko vrata vidljivost je bila bolja", kazala je Ljutić nakon drugog mjesta.

POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić: 'U Beaver Creeku je puno toga potpuno drugačije, bit će dosta teško'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEMO, ZIZI /
Zrinka nas je opet podigla na noge! Danas lovi drugo postolje u nizu