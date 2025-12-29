Dijete izgorjelo u buktinji, plamen gutao kuću: Objavljene snimke s mjesta tragedije

Dijete je preminulo, a dvije osobe završile su u bolnici nakon što je požar u nedjelju zahvatio obiteljsku kuću u Hamstreetu u Velikoj Britaniji.

Vatrogasci su na teren pojurili sa šest vozila i jednim vozilom s ljestvama. U borbi s intenzivnom buktinjom trojica su zadobila ozljede i prevezeni su u bolnicu, ali su u međuvremenu pušteni kući.

Police and fire investigators have launched a joint investigation following a devastating house fire in Hamstreet that claimed the life of a young girl.



Kent Police confirmed they are working alongside Kent Fire and Rescue Service (KFRS) pic.twitter.com/ynjfdEUBXc — London & UK Street News (@CrimeLdn) December 28, 2025

The Sun piše da je jedno dijete umrlo na licu mjesta, dok su odrasla osoba i drugo dijete u bolnici. Njihovo stanje zasad nije poznato.

Jezivi prizori

Požar je pod kontrolom, ali nema detalja o mogućem uzroku. Započela je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Na snimkama i fotografijama s mjesta horora vidi se da je kuća teško oštećena. Prozori su u potpunosti izbijeni, okviri su pocrnjeli od vatre, a na krovu je nastala ogromna rupa. Vjeruje se da je oštećen cijeli gornji kat.

BREAKING: A child has died and another has been taken to hospital after a house fire earlier today. Fire crews are still tackling the blaze in Hamstreet, near Ashford, this evening.

More here: https://t.co/iUZj2DhFS8 pic.twitter.com/mFCko2dcHo — Brad Harper (@BradDAHarper) December 28, 2025

Izdizali su se gusti stupovi dima, a službe su stanovnike upozorile da zatvore vrata i prozore. Mještani su kazali da su pokušali ući u kuću prije nego što su došli vatrogasci.

"Počelo je u prizemlju i jako se brzo proširilo. Tada nismo mogli ništa učiniti - bilo je jako loše, morali smo se povući", ispričao je jedan mještanin.

POGLEDAJTE VIDEO: Neprospavana noć za obitelj Rajzl: 'Da samo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra...'