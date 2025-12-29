FREEMAIL
POTRESNI PRIZORI /

Dijete izgorjelo u buktinji, plamen gutao kuću: Objavljene snimke s mjesta tragedije

Dijete izgorjelo u buktinji, plamen gutao kuću: Objavljene snimke s mjesta tragedije
Foto: X/screenshot

Požar je pod kontrolom, ali nema detalja o mogućem uzroku. Započela je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije

29.12.2025.
8:41
Erik Sečić
X/screenshot
Dijete je preminulo, a dvije osobe završile su u bolnici nakon što je požar u nedjelju zahvatio obiteljsku kuću u Hamstreetu u Velikoj Britaniji.

Vatrogasci su na teren pojurili sa šest vozila i jednim vozilom s ljestvama. U borbi s intenzivnom buktinjom trojica su zadobila ozljede i prevezeni su u bolnicu, ali su u međuvremenu pušteni kući.

The Sun piše da je jedno dijete umrlo na licu mjesta, dok su odrasla osoba i drugo dijete u bolnici. Njihovo stanje zasad nije poznato. 

Jezivi prizori 

Požar je pod kontrolom, ali nema detalja o mogućem uzroku. Započela je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Na snimkama i fotografijama s mjesta horora vidi se da je kuća teško oštećena. Prozori su u potpunosti izbijeni, okviri su pocrnjeli od vatre, a na krovu je nastala ogromna rupa. Vjeruje se da je oštećen cijeli gornji kat. 

Izdizali su se gusti stupovi dima, a službe su stanovnike upozorile da zatvore vrata i prozore. Mještani su kazali da su pokušali ući u kuću prije nego što su došli vatrogasci.

"Počelo je u prizemlju i jako se brzo proširilo. Tada nismo mogli ništa učiniti - bilo je jako loše, morali smo se povući", ispričao je jedan mještanin. 

POGLEDAJTE VIDEO: Neprospavana noć za obitelj Rajzl: 'Da samo zaspali ne bi bio nitko živ do jutra...'

Velika BritanijaPožarDijete
