Dijete izgorjelo u buktinji, plamen gutao kuću: Objavljene snimke s mjesta tragedije
Požar je pod kontrolom, ali nema detalja o mogućem uzroku. Započela je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije
Dijete je preminulo, a dvije osobe završile su u bolnici nakon što je požar u nedjelju zahvatio obiteljsku kuću u Hamstreetu u Velikoj Britaniji.
Vatrogasci su na teren pojurili sa šest vozila i jednim vozilom s ljestvama. U borbi s intenzivnom buktinjom trojica su zadobila ozljede i prevezeni su u bolnicu, ali su u međuvremenu pušteni kući.
Police and fire investigators have launched a joint investigation following a devastating house fire in Hamstreet that claimed the life of a young girl.— London & UK Street News (@CrimeLdn) December 28, 2025
Kent Police confirmed they are working alongside Kent Fire and Rescue Service (KFRS) pic.twitter.com/ynjfdEUBXc
The Sun piše da je jedno dijete umrlo na licu mjesta, dok su odrasla osoba i drugo dijete u bolnici. Njihovo stanje zasad nije poznato.
Jezivi prizori
Na snimkama i fotografijama s mjesta horora vidi se da je kuća teško oštećena. Prozori su u potpunosti izbijeni, okviri su pocrnjeli od vatre, a na krovu je nastala ogromna rupa. Vjeruje se da je oštećen cijeli gornji kat.
BREAKING: A child has died and another has been taken to hospital after a house fire earlier today. Fire crews are still tackling the blaze in Hamstreet, near Ashford, this evening.— Brad Harper (@BradDAHarper) December 28, 2025
More here: https://t.co/iUZj2DhFS8 pic.twitter.com/mFCko2dcHo
Izdizali su se gusti stupovi dima, a službe su stanovnike upozorile da zatvore vrata i prozore. Mještani su kazali da su pokušali ući u kuću prije nego što su došli vatrogasci.
"Počelo je u prizemlju i jako se brzo proširilo. Tada nismo mogli ništa učiniti - bilo je jako loše, morali smo se povući", ispričao je jedan mještanin.
