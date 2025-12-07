Filip Zubčić pokazao je da je u veleslalomskom vrhu: Danas lovi novo postolje

Veleslalom (M), Beaver Creek (SAD) (18:00h/21.00h)

Startna lista:

1. Odermatt

2. Brennsteiner

3. Kristoffersen

4. Kranjec

5. Meillard

6. Pinheiro Braathen

7. Tumler

8. De Aliprandini

9. Favrot

10. Schwarz

11. Radamus

12. Haugan

13. Haaser

14. Zubčić

15. McGrath

Uživo

17.30 - Pola sata je ostalo do početka utrke u Beaver Creeku. Vedro je, ali hladno na koloradskom skijalištu. Temperature su oko minus 10.

Najava

Filip Zubčić oduševio nas je trećim mjestom u Copper Mountainu i tako pokazao da i dalje ima snage za samo veleslalomski vrh. Novu priliku imat će u još jednom američkom skijalištu, u Beaver Creeku u saveznoj državi Colorado.

Zubo će imati startni broj 14. Utrka počinje u 18 sati, dok je druga vožnja na rasporedu od 21 sat. Prvu vožnju postavlja trener brazilske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.

"Ovdje u Beaver Creeku nas očekuje malo drugačija veleslalom staza nego inače. Start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji, tako da će možda biti i nešto teže jer je prvi dio staze dosta strm. Pokazao sam u Copper Mountainu da znam 'disati na škrge' i nadam se da ću i ovu vožnju uspjeti odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom", rekao je u najavi veleslaloma Filip Zubčić.

