Filip Zubčić pokazao je da je u veleslalomskom vrhu: Danas lovi novo postolje
Tekstualni prijenos veleslaloma iz Beaver Creeka možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr
Veleslalom (M), Beaver Creek (SAD) (18:00h/21.00h)
Startna lista:
1. Odermatt
2. Brennsteiner
3. Kristoffersen
4. Kranjec
5. Meillard
6. Pinheiro Braathen
7. Tumler
8. De Aliprandini
9. Favrot
10. Schwarz
11. Radamus
12. Haugan
13. Haaser
14. Zubčić
15. McGrath
Uživo
17.30 - Pola sata je ostalo do početka utrke u Beaver Creeku. Vedro je, ali hladno na koloradskom skijalištu. Temperature su oko minus 10.
Najava
Filip Zubčić oduševio nas je trećim mjestom u Copper Mountainu i tako pokazao da i dalje ima snage za samo veleslalomski vrh. Novu priliku imat će u još jednom američkom skijalištu, u Beaver Creeku u saveznoj državi Colorado.
Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.
Zubo će imati startni broj 14. Utrka počinje u 18 sati, dok je druga vožnja na rasporedu od 21 sat. Prvu vožnju postavlja trener brazilske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.
"Ovdje u Beaver Creeku nas očekuje malo drugačija veleslalom staza nego inače. Start će biti nešto viši, a cilj nešto raniji, tako da će možda biti i nešto teže jer je prvi dio staze dosta strm. Pokazao sam u Copper Mountainu da znam 'disati na škrge' i nadam se da ću i ovu vožnju uspjeti odskijati dobro i vratiti se u Europu s još jednim lijepim rezultatom", rekao je u najavi veleslaloma Filip Zubčić.
POGLEDAJTE VIDEO: Zubčić: 'U Beaver Creeku je puno toga potpuno drugačije, bit će dosta teško'