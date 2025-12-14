Pojavila se snimka pada ruskog aviona: Raspao se u zraku, poginulo sedam članova posade

Ruski vojni transportni zrakoplov An-22 srušio se u Furmanovskom okrugu Ivanovske oblasti prije pet dana, a tek danas su se pojavile prve snimke pada.

Na snimkama se vidi kako se ruski avion, tzv. 'Antej' počeo raspadati dok je još bio u zraku, a jasno se vidi trenutak kada se odvojio rep letjelice.

🔥 Epic footage of a Russian An-22 crashing in Ivanovo Oblast



The aging aircraft went down on December 9 and sank with its entire crew on board.



The plane was over 50 years old, and the main suspected cause is a technical failure.



The key question even Z-patriots are asking is… pic.twitter.com/WqomOnIdlI — NEXTA (@nexta_tv) December 14, 2025

Poginulo sedam članova posade

Prema pisanju nekih medija, u trenutku nesreće u letjelici se nalazilo sedam članova posade, od kojih nitko nije preživio.

Prema preliminarnim izvješćima, uzrok je bio kvar na aktuatorima kontrole leta, koji možda nisu bili adekvatno servisirani prije polijetanja, piše The new voice of Ukraine.

An-22 je najveći turbopropelerski zrakoplov na svijetu, dizajniran za prijevoz teškog i prevelikog naoružanja.

'Degradacija ruske avijacije'

Vojni stručnjak Pavlo Narožnji, izjavio je da je pad An-22 dokaz degradacije ruske avijacije. Napomenuo je da se posada zrakoplova sastojala od srednjeg i visokog zapovjednog osoblja.

"Ovo je vojni zrakoplov. On je u biti mobilni stožer. Glavni udarac nije sam zrakoplov, jer je to prilično stara oprema. Ključno pitanje je gubitak tih sedam ljudi — srednjeg i visokog zapovjednog osoblja. To znači činove poput bojnika, pukovnika i potpukovnika," rekao je Narožnji.

