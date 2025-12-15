FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KAOS NA JUGU HRVATSKE /

Automobil jurio u krivom smjeru, policija ga prati pod rotirkama - objavili snimku!

Automobil jurio u krivom smjeru, policija ga prati pod rotirkama - objavili snimku!
×
Foto: Screenshot Facebook

Navodno se sve dogodilo kod Zagvozda te da je riječ o priči s migrantima

15.12.2025.
10:58
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Radio Imotski objavio je nevjerojatnu snimku potjere na kojoj se vidi kako automobil juri autocestom, ali u suprotnom smjeru. Za njim, pod rotirkama, ide policijski automobil (u regularnom smjeru).

U svojoj objavi Radio Imotski naveo je:

„Jutros se na autocesti kod Zagvozda odvijala prava filmska potjera. Vožnja u suprotnom pravcu, migranti, više osoba u bijegu.“

Pitali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku za detalje ove potjere. Objavit ćemo ih čim dobijemo više informacija.

POGLEDAJTE VIDEO Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'

ImotskiPotjeraMigrantiZagvozd
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAOS NA JUGU HRVATSKE /
Automobil jurio u krivom smjeru, policija ga prati pod rotirkama - objavili snimku!