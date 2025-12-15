Automobil jurio u krivom smjeru, policija ga prati pod rotirkama - objavili snimku!

Radio Imotski objavio je nevjerojatnu snimku potjere na kojoj se vidi kako automobil juri autocestom, ali u suprotnom smjeru. Za njim, pod rotirkama, ide policijski automobil (u regularnom smjeru).

U svojoj objavi Radio Imotski naveo je:

„Jutros se na autocesti kod Zagvozda odvijala prava filmska potjera. Vožnja u suprotnom pravcu, migranti, više osoba u bijegu.“

Pitali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku za detalje ove potjere. Objavit ćemo ih čim dobijemo više informacija.

POGLEDAJTE VIDEO Od zapaljenih sinagogi i prijetnji do terorističkog napada: 'Ovaj ubojiti napad se mogao predvidjeti'