KAOS NA JUGU HRVATSKE /
Automobil jurio u krivom smjeru, policija ga prati pod rotirkama - objavili snimku!
Navodno se sve dogodilo kod Zagvozda te da je riječ o priči s migrantima
Radio Imotski objavio je nevjerojatnu snimku potjere na kojoj se vidi kako automobil juri autocestom, ali u suprotnom smjeru. Za njim, pod rotirkama, ide policijski automobil (u regularnom smjeru).
U svojoj objavi Radio Imotski naveo je:
„Jutros se na autocesti kod Zagvozda odvijala prava filmska potjera. Vožnja u suprotnom pravcu, migranti, više osoba u bijegu.“
Pitali smo Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku za detalje ove potjere. Objavit ćemo ih čim dobijemo više informacija.
