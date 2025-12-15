U Vrilo stiže Vice Radonić! Utjelovio ga splitski glumac: 'On je puno više finog gospodina'

Jakov Vukas mora se nositi s novim nevoljama - stigla je tužba od Šušnjare. S druge strane, nove nevolje i kod Nikole Vukasa, koji obitelji ne želi reći tko ga je udario. Marko nakon svega ne želi doći kući i napustiti kavanu pa pije s Čavkom, a Rajka pokušava bratu dati do znanja da treba bolje postupati prema svojoj djeci. Badurina i dalje ima niz pitanja o Tomi Domazetu, a Ivica se pokušava izboriti za svog sina.

Mirjana je oduševljena jer upoznaje svog daljnjeg rođaka Vicu, povratnika iz Čilea! Umoran od napornog posla, vođenja postrojenja u inozemstvu, Vice je donio odluku doći u svoj rodni kraj!

Povratnika Vicu Radonića utjelovio je sjajni splitski glumac Pere Eranović. "Vice je osebujan tip, uglađen i odmjeren, istančanih manira, svojstvenih visokom poduzetničkom društvu tadašnjega zapada. Vraća se iz Čilea, u potragu za svojim korijenima i susretom s obitelji Vukas, otvaraju mu se sve mogućnosti za prosperitet u 'zemlji pradjedova'. Bilo mi je zabavno oblikovati nenametljiv i uglađen izričaj jednog povratnika, a posebno njegovo službeno držanje koje ima pri prvim susretima u domovini. Gledateljima samo mogu obećati da s Vicom neće biti dosadno jer je on puno više i puno dublje od 'jednog finog gospodina'", najavljuje Eranović.

Izazovno je bilo, kaže, otisnuti se u dramsku rekonstrukciju minulog vremena kakve pedesete godine prošlog stoljeća jesu. Inspirativna mu je i Zagora, koju godinama obilazi i u kojoj ima brojne drage prijatelje. "To je jedna zdrava, srdačna, dobroćudna sredina. Lokacije na kojima smo snimali samo su bogati 'fjok' svemu što taj kraj ima ponuditi i veseli me što je produkcija 'Divljih pčela' to prepoznala", otkrio je.

"Alan Blažević uza svoju privatnu otvorenost i srdačnost, posjeduje i glumačku samozatajnost koja je nevjerojatan suigrač svima koji s njim snimaju scenu. Sanja Vejnović je tako profinjena da te opusti već u prvoj glumačkoj probi pa s njom vrlo brzo naučiš biti protočan ispred objektiva. Sjajna Margarita Mladinić je 'glumačka raketa' s kojom sam odmah bio bačen u vatru i mi smo se odmah snašli. Dobrim dijelom zahvaljujući i prijašnjem zajedničkom radu. U svakom slučaju, radosno iščekujem svaki dan snimanja", pun je riječi hvale Eranović.

Eranović se glumom bavi od ranog djetinjstva, a usto je i ponosni suprug i otac. "Sve što radim započinje upravo u krugu moje supruge i djece; iz tog ozračja nerijetko crpim nadahnuće za svoje stvaralaštvo. Njih to zabavlja, a mene drži na zemlji", zaključio je splitski glumac kojeg od večeras gledatelji mogu pratiti u seriji 'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u.

