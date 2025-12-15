Ruben uživao u hotelu s mlađahnom ljepoticom pa razbjesnio pratitelje: 'A Mondo?'

Belgijski novinar Ruben Van Gucht (39) ponovno je izazvao pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, otkrivajući detalje iz otvorenog braka s bivšom hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić (42).

Dok Blanka o svom privatnom životu šuti, Ruben bez ustručavanja dijeli fotografije s drugim ženama, pokazujući kako izgleda njegov neobičan bračni aranžman.

Najnovije fotografije prikazuju Van Guchta u hotelu u društvu 18 godina mlađe Valentine Besard, nizozemske manekenke i catwalk trenerice, poznate i po pobjedi na izboru ljepote Miss Grace Benelux 2022.

Pratitelji mu spomenuli sina

U opisu galerije na Instagramu Ruben je napisao: "Prošetaj divljom stranom", a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj Valentina pozira na krevetu.

Iako je odnos para javno otvoren, objave su izazvale negodovanje dijela pratitelja. Komentari su varirali od "A Mondo?", "Tužna osoba, nisko će pasti", do "Još jedna djevojka?" i "Playboy". Ono što dodatno intrigira je činjenica da Ruben na fotografijama nije skinuo vjenčani prsten.

Dok Blanka Vlašić ne komentira javno ovaj dio svog života, Van Gucht nastavlja dijeliti trenutke iz otvorenog braka, pokazujući svima kako konzumira svoju slobodu unutar partnerskog aranžmana.

