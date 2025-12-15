Šok u zagrebačkoj policiji: Suspendirali svog kolegu, u kući mu pronašli automatsku pušku

Zagrebačka policija prijavila je policijskog službenika u čijem domu je pronađena automatska puška, zbog čega je privremeno suspendiran, a iz istog razloga prijavljen je i 40-godišnjak, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

U priopćenju navode da je, na temelju naloga Županijskog suda u Velikoj Gorici, obavljena pretraga doma i drugih prostorija, kojima se koristi policajac, tijekom koje je pronađena automatska puška, pištolj, airsoft pištolj, dijelovi oružja te razno streljivo.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, prijavljeni policajac je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Udaljen iz službe

Rješenjem načelnika PUZ-a, na temelju Zakona o policiji, privremeno je udaljen iz službe do okončanja disciplinskog postupka i to zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti zbog čega će protiv njega biti podnijet zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka.

Policija ne priopćila da je prijavljen i 40-godišnjak koji je, na zasad neutvrđeni način, nabavio automatsku pušku i razno streljivo, a koje je držao u svom automobilu te u kući na području Susedgrada.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju 40-godišnjak je, u zakonskom roku uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku.

Kampanja policije

U policiji podsjećaju građane da je još uvijek u tijeku provođenje akcije "Manje oružja, manje tragedija" u kojoj se oružje može predati uvijek, s time da se protiv osobe koja ga dragovoljno predaje neće pokretati ni kazneni niti prekršajni postupak ako oružje prijavi nadležnom tijelu radi predaje prije početka primjene svih zakonskih policijskih ovlasti.

Kampanja Ministarstva unutarnjih poslova "Manje oružja, manje tragedija" provodi se od 2007. godine s ciljem poticanja građana na dragovoljnu predaju ilegalnog oružja, bez sankcija.

