Luce Matić iz ‘Divljih pčela’: Lik koji sanja mir, obitelj i ljubav usred životnih previranja
Blaće je Luce opisala kao nositeljicu svjetlije energije u priči obilježenoj teškim sudbinama, tajnama i sukobima
U RTL-ovoj seriji ‘Divlje pčele’ gledatelji upoznaju i Luce Matić, mladu ženu čiji život naizgled djeluje jednostavno i vedro, no ispod površine krije se čitav niz neizgovorenih dilema i neostvarenih snova. Lik Luce utjelovljuje glumica Antonija Julija Blaće, a riječ je o junakinji koja u svakodnevicu Vrila unosi toplinu, nježnost i životnost.
San o obitelji i mirnom životu
Za razliku od brojnih ženskih likova u seriji, Luce ne teži moći niti bijegu iz mjesta u kojem živi. Njezine želje usmjerene su prema osjećaju sigurnosti, pripadnosti i skladnom obiteljskom životu. Upravo ta skromnost i iskrenost čine je bliskom velikom dijelu publike.
Iako mašta o obitelji, Luce je vrijedna i samostalna. Vodi krojačku radionicu na gradskom trgu i poslu pristupa s predanošću, no duboko u sebi osjeća poriv da se jednoga dana u potpunosti posveti obitelji, što odgovara društvenim normama vremena u kojem je radnja smještena.
Ljubav koja stalno čeka pravi trenutak
Zaručena je za Krstu, glazbenika koji često izbiva zbog posla, nastojeći osigurati budućnost kakvu Luce priželjkuje. Međutim, njegova česta putovanja i stalno odgađanje vjenčanja postupno stvaraju nesigurnost i tihu nelagodu. Iako ljubav među njima postoji, okolnosti i vrijeme uporno stoje na putu njihovim planovima.
Antonija Julija Blaće o ulozi
Glumica Antonija Julija Blaće u razgovorima za RTL.hr isticala je kako joj je rad na ‘Divljim pčelama’ bio posebno iskustvo. Naglasila je da joj je govor Dalmatinske zagore bio prirodan i blizak, dijelom i zbog obiteljskih korijena, što joj je olakšalo ulazak u lik i razdoblje u kojem se serija odvija.
Veliku ulogu u stvaranju lika, kako je istaknula, imali su i kostimi te scenografija, koji su joj pomogli da se u potpunosti uživi u pedesete godine prošlog stoljeća. Upravo su detalji poput odjeće, frizura i načina govora omogućili autentičnost lika.
Blaće je Luce opisala kao nositeljicu svjetlije energije u priči obilježenoj teškim sudbinama, tajnama i sukobima.
Drugačija ženska perspektiva
U svijetu ‘Divljih pčela’, ispunjenom obiteljskim sukobima, skrivenim istinama i borbom za moć, Luce Matić predstavlja lik koji teži miru, stabilnosti i ljubavi. Njezina priča ne oslanja se na velike dramatične obračune, već na tihe, unutarnje borbe koje su jednako snažne i važne.
POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenom sinu ubijenog holivudskog para određena jamčevina od 4 milijuna dolara