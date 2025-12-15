Jozo Ćorluka na sudu: ‘Nismo nikad ni kavu popili s Mamićem, što je jako neobično'

Na suđenju braći Mamić i Damiru Vrbanoviću koje se tereti za nezakonito izvlačenje 25 milijuna eura iz Dinama svjedočili su očevi Vedrana Ćorluke i Mihaela Mikića.

A u sudnicu Županijskog suda u Osijeku ponovno je došao i Mihael, koji se iznenadio zbog čega je pozvan i koliko se tamo kratko zadržao.

Jozo Ćorluka na sudu je ispričao kako je Vedran od malih nogu igrao u Dinamu i kako je njegovu karijeru obitelj izgurala sama. Nisu željeli menadžere, a ni sa Zdravkom Mamićem nisu mnogo komunicirali.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Vedran je bio jedan od najmanje plaćenih"

"Mi nismo u životu popili na primjer kavu, što je jako neobično, a Vedran je toliko bio tamo", kaže Jozo Ćorluka, Vedranov otac.

Tata Ćorluka kaže i da je Vedran s bruto plaćom od 70 tisuća eura bio jedan od najmanje plaćenih igrača Dinama, a da je novi ugovor na 300 tisuća potpisao uoči odlaska iz kluba.

"Nema smisla da igrač koji ima, po meni, 70 tisuća bruto, da tražite za njega 13, 12, 15, 20 milijuna", kaže Jozo Ćorluka.

Ćorluka pregovarao s Manchester Cityjem

Interes za Vedrana pokazao je Manchester City i Ćorluke su s njima dogovarali svoje uvjete. U pregovorima klubova nisu sudjelovali, a ono što im je ponuđeno su prihvatili.

"Oni su Mamiću rekli, može dobiti, toliko plaću, ne znam, 30 tisuća funti tjedno, to je bilo na papiru, Vedran - potpisao", kaže Jozo Ćorluka.

Zdravka Mamića pitali su imaju li zbog godina ulaganja u Vedrana pravo na dio transfernog obeštećenja. "On je rekao – nemate, sve pripada Dinamu", kaže Jozo Ćorluka.

Iz Dinama izvukli milijun eura

No, optužnica Zdravka Mamića, tereti da je u tom transferu za fiktivno posredovanje preko strane tvrtke iz Dinama izvukao milijun eura. Sud je zanimalo i tko je i na koji način ocu Mihaela Mikića isplaćivao novac koji je Dinamo dugovao njegovom sinu.

"Zdravko Mamić, u stvari, na blagajni Dinama. 6 rata po 10 tisuća maraka je onda bilo", kaže Stjepan Mikić, Mihaelov otac.

Potvrde o preuzimanju tog novca s njegovim potpisom svjedok je pak gledao s nevjericom.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Ne znam jesam li to uopće pročitao"

"Ja znam da sam primao po 10 tisuća. A sad ovdje ima i po 20 i po 30 tisuća eura. Ne znam kak", kaže Stjepan Mikić.

Na ponovno svjedočenje u ovom slučaju pozvan je i Mihael Mikić kako bi se očitovao o dokumentu kojim Dinamo svoj dug prema njemu prenosi na drugu korporaciju. Kazao je kako je vjerojatno i taj dokument, kao i mnoge druge, potpisao pri odlasku iz Dinama.

Foto: Screenshot/rtldanas

"Potpis je moj, to je neupitno, ali da li se sjećam ovog, vidim papir, ali jednostavno ja ne znam da li sam ja to tada uopće pročitao", kaže Mihael Mikić, bivši igrač Dinama.

Za Mikića više nije bilo pitanja pa je završio i drugo svjedočenje u ovom suđenju koje se nastavlja nakon blagdana 19. siječnja iduće godine.