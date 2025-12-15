Ćorlukin otac progovorio o Vedranovom transferu u City: 'Nije tu bilo pregovora'

U nastavku suđenja Zdravku Mamiću i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama, u tzv. aferi Dinamo 2, svjedok Jozo Ćorluka u ponedjeljak je rekao kako mu nije poznato da bi neka strana tvrtka posredovala u transferu njegovog sina Vedrana iz Dinama u Manchester City.

U iskazu na osječkom Županijskom sudu Ćorluka je kazao da nije čuo za tvrtku Crescendo Sports Limited preko koje je, po tvrdnjama Uskoka, Dinamo u tom transferu oštećen za 1,2 milijuna eura.

Navodi kako ih je o ponudi Manchester Cityja obavijestio Zdravko Mamić, što im je bilo prihvatljivo, nakon čega su sa Zdravkom i Zoranom Mamićem otputovali u Manchester gdje je klub ponudio ugovor i iznos s kojim je Vedran bio zadovoljan, posebice jer je u Dinamu bio jedan od najslabije plaćenih igrača.

'Nije tu bilo pregovora'

"Nije tu bilo pregovora, mi smo prihvatili što nam je ponuđeno. U tom poslu nismo imali menadžera, a klubovi su nakon toga dogovarali detalje oko odštete, gdje Vedran i ja nismo bili prisutni", pojasnio je svjedok.

Tvrdi kako Mario Mamić nije zastupao Vedrana u tome transferu, nego tek u kasnijem transferu iz Manchester Cityja u Tottenham, a nije mu poznato je li netko od nazočnih na potpisivanju ugovora o prelasku u Manchester City bio i agent toga kluba.

Za što se tereti Zdravko Mamić?

Tužiteljstvo tereti Zdravka Mamića da je, nakon što je 30. lipnja 2017. godine, zaključen Ćorlukin transfer u Manchester City od 13 milijuna eura, sa sinom Mariom Mamićem dogovorio da će Dinamo s tvrtkom Crescendo Sports Limited, zaključiti fiktivni ugovor temeljem kojeg će zagrebački klub toj tvrtki neosnovano isplatiti 1,2 milijuna eura za zastupanje Ćorlukinih interesa i posredovanje u transferu.

Uskok smatra da su Zdravko Mamić i njegov sin znali da nije bilo nikakve osnove za isplatu novca ovoj tvrtki, jer ni na koji način nije posredovala u Ćorlukinom transferu u Manchester City, koji je realiziran prije nego što je ta tvrtka osnovana.

Mikić: Dinamo ugovor o dugovanju prebacio na korporaciju

Bivšem igraču Dinama Mihaelu Mikiću na raspravi je predočena izjava o dugovanju kluba prema njemu, sačinjena na memorandumu tvrtke Corporate Advantage Limited, a on je potvrdio da se na dokumentu nalazi njegov potpis.

"Ovdje se radi o tome da je Dinamo ugovor o dugovanju prema meni prebacio na neku drugu korporaciju, a ja sam od kluba dobio određeni iznos na ime dugovanja, ali ne iznos koji se spominje na izjavi", kazao je Mikić.

Igračev otac Stjepan Mikić potvrdio je da je Dinamo ostao dužan njegovim sinu, a on bi, u više navrata, išao po novac koji mi je isplaćivan na blagajni kluba u gotovini. "Netko bi me nazvao iz kluba, a prilikom preuzimanja novca potpisao bih potvrdu. U pitanju je bilo šest rata po deset tisuća maraka", rekao je svjedok.

Obrana je predočila svjedoku više potvrda s njegovim potpisom, a Mikić je pregledom utvrdio da se na dokumentima spominju i veći iznosi, od 20 i 30 tisuća maraka, ali da on takve potvrde nije dobio.

Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale okrivljenike kako su se dogovorili da će Dinamov direktor Damir Vrbanović s tvrtkom Corporate Advantage Limited, čiji je Mamić bio suvlasnik, potpisati sporazum o preuzimanju duga prema skupini igrača, među kojima je bio i Mihael Mikić, kojim se Dinamo ovoj tvrtki obvezao isplatiti iznos od tri milijuna eura na ime nepostojećih dugovanja prema tim igračima.

Uskok sumnjiči Zdravka Mamića da je naložio plaćanje tri milijuna eura ovoj tvrtki, u nekoliko navrata tijekom 2006. godine, iako su svi okrivljenici znali da Dinamo nije imao dugovanje prema tim igračima niti im je ta tvrtka isplatila bilo kakav novac, a čime je Zdravko Mamić pribavio protupravnu imovinsku korist od 2,98 milijuna eura.

Novi svjedoci pred sudom u drugoj polovini siječnja

Suđenje se nastavlja 19. siječnja 2026. godine, ispitivanjem novih svjedoka. U tzv. aferi Dinamo 2, za izvlačenje novca iz kluba u sklopu zločinačkog udruženja, uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su klub oštetili sklapanjem fiktivnih ugovora između Dinama i više stranih tvrtki te ispostavljanjem računa o nepostojećim uslugama za transfere igrača koje je Dinamo plaćao.

Izmijenjenom optužnicom Uskok tereti Zdravka Mamića i ostale da su Dinamo oštetili za 25,8 milijuna eura, a da je zagrebački klub neosnovano obvezan na plaćanje još milijun eura.

Potkraj listopada 2023. Vuksan je priznao krivnju i nagodio se s Uskokom pa je, na temelju sporazuma, osuđen na godinu dana zatvora, uvjetno na pet godina. Krivnju je, potkraj studenog 2023. priznao i okrivljeni poduzetnik Igor Krota, koji je, nakon nagodbe s Uskokom, osuđen na devet mjeseci zatvora, što je zamijenjeno radom za opće dobro.

Krivnju su u prosincu 2024. priznali Mario Mamić i poduzetnik Sandro Stipančić pa su i oni sporazumno osuđeni - Mario Mamić na godinu i četiri mjeseca bezuvjetnog zatvora, a Stipančić na 11 mjeseci zatvora što će biti zamijenjeno radom za opće dobro.

POGLEDAJTE VIDEO: Na suđenju otkriveno: Zdravko Mamić volio je keš, a svaka isplata bilježila se u rokovnik