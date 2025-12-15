Sudar BMW-a i tramvaja na zagrebačkoj Ilici: 'Kao da nema dovoljno gužve po gradu'
Očevid je u tijeku
U ponedjeljak oko 17 sati došlo je do sudara automobila marke BMW i tramvaja broj 11 na križanju Mandaličine i Ilice na zagrebačkom Črnomercu.
Čitatelj nam je poslao fotografije na kojima se vidi i sudar i gužva koja je nastala nakon toga. Čitatelj kaže kako vjeruje da je vozač BMW-a pokušao izaći na Ilicu u trenutku kad je naišao tramvaj.
"Malo ga je jače zakačio", objasnio nam je. Činilo mu se da je vozač automobila dobro. Hitne pomoći u tom trenutku nije bilo na vidiku pa čitatelju nije bilo poznato ima li ozlijeđenih u tramvaju.
'Nije prvi zastoj danas'
"Kao da nema dovoljno gužve po gradu sad je još kaos iz smjera Tuđmanca prema Črnomercu", požalio nam se čitatelj. Policija nam je potvrdila da je zaprimila dojavu u 17.02 sati. U prometnoj nesreći sudjelovali su tramvaj i osobni automobil. Nastupila je samo materijalna šteta, potvrdili su. Očevid je u tijeku.
Podsjetimo, danas su se već napravile gužve zbog zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila. Dogodilo se to oko 12.40 sati na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice.
