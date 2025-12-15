FREEMAIL
NOVI KAOS U GRADU /

Sudar BMW-a i tramvaja na zagrebačkoj Ilici: 'Kao da nema dovoljno gužve po gradu'

Foto: Čitatelj Net.hr-a

Očevid je u tijeku

15.12.2025.
18:14
Tajana Gvardiol
Čitatelj Net.hr-a
U ponedjeljak oko 17 sati došlo je do sudara automobila marke BMW i tramvaja broj 11 na križanju Mandaličine i Ilice na zagrebačkom Črnomercu.

Foto: Čitatelj/net.hr

Čitatelj nam je poslao fotografije na kojima se vidi i sudar i gužva koja je nastala nakon toga. Čitatelj kaže kako vjeruje da je vozač BMW-a pokušao izaći na Ilicu u trenutku kad je naišao tramvaj.

Foto: Čitatelj/net.hr

"Malo ga je jače zakačio", objasnio nam je. Činilo mu se da je vozač automobila dobro. Hitne pomoći u tom trenutku nije bilo na vidiku pa čitatelju nije bilo poznato ima li ozlijeđenih u tramvaju. 

'Nije prvi zastoj danas'

Foto: Čitatelj/net.hr

"Kao da nema dovoljno gužve po gradu sad je još kaos iz smjera Tuđmanca prema Črnomercu", požalio nam se čitatelj. Policija nam je potvrdila da je zaprimila dojavu u 17.02 sati. U prometnoj nesreći sudjelovali su tramvaj i osobni automobil. Nastupila je samo materijalna šteta, potvrdili su. Očevid je u tijeku.

Foto: Čitatelj/net.hr

Podsjetimo, danas su se već napravile gužve zbog zbog oštećenja gornjeg voda od strane teretnog vozila. Dogodilo se to oko 12.40 sati na Savskoj cesti, kod Crnatkove ulice.

POGLEDAJTE VIDEO: Ideja o njemu starija od Zagija: Bit će dug 625 m i imati 5 tramvajskih stanica

najčitanije
