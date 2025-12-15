Ako se već razvodite, pokušajte i vi ovako: O ovom paru priča cijela država

Vjerovali ili ne, razvodi ne moraju baš uvijek biti traumatična i bolna iskustva. Svjedoči tome i objava na Facebooku Meksikanke Faby Gonzalez, koja se neki dan od svog supruga rastala u - ljubavi!

Par se nakon potpisanih brakorazvodnih dokumenata izljubio i izgrlio, a fotografije su potvrdile i to da su Faby i njezin dojučerašnji suprug zajedno stigli u matični ured držeći se za ruke.

"Jučer smo zatvorili poglavlje u našim životima, ali ćemo putovanje nastaviti kao veliki prijatelji koji imaju zajednički cilj, a to je dobrobit naše kćeri i naše unuke.

Zadržali smo ono najbolje što smo stvorili i oboje odbacili ono što nas je povrijedilo, i to u želji da pokažemo kako nema potrebe za mržnjom ili gorčinom", napisala je Faby u statusu te u nastavku bivšem mužu poželjela sve najbolje:

"Iskreno se nadam da će te pratiti svako dobro i da će te Bog uvijek blagoslivljati. Sretan ti razvod!", navela je u objavi koja je postala hit na Facebooku i ispod koje su brojni ostavili pozitivne komentare.

Što je u njihovu braku pošlo po zlu, nije navela, ali su zato njezinu objavu prenijeli mnogobrojni tamošnji portali.