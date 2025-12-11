Zakačio se za rep aviona i visio 4,5 tisuće kilometara iznad tla: 'Pilot je bio spreman iskočiti'

Zastrašujuća snimka prikazuje trenutak kada se padobran zakačio za rep aviona visoko na nebu iznad Australije. Unesrećeni padobranac se krenuo boriti za život, dok su ostali skakači užasnuto promatrali.

Sve je započelo kada je padobranac isprva oprezno izlazio kroz vrata aviona, pripremajući se za skok, piše The Sun.

Tada se ručka njegovog rezervnog padobrana iznenada zakačila za krilnu zakrilcu i nenamjerno aktivirala padobran te je zatim silovito povučen unatrag. Zabio se u lijevu horizontalnu stabilizatoru aviona i ostao visjeti na visini 4,5 tisuće kilometara, dok je avion jurio brzinom od oko 160 km/h.

Ostali su gledati u čudu

Trinaest drugih padobranaca potom je iskočilo i proletjelo pokraj svog zaglavljneog kolege, dok su dvojica ostala u avionu i gledala što se događa. Pilot aviona uopće nije bio svjestan drame u zraku.

Padobranac se zatim poslužio “hook nožem” kako bi se oslobodio. Uspjeo je prerezati svih 11 konopa rezervnog padobrana, kao iskusnom skakaču, trebalo mu je manje od minute. Zahvaljujući brzoj reakciji, uspio je otvoriti glavni padobran i na kraju sigurno sletjeti.

Zadobio je samo manje posjekotine i ogrebotine na donjem dijelu nogu.

"Nisam znao što se događa"

"Pilot je izjavio da je osjetio kako se zrakoplov iznenada počeo dizati te je primijetio naglo smanjenje brzine", rekao je Angus Mitchell, glavni povjerenik ATSB-a. Pilot je osjetio vibracije na komandama i morao je brzo reagirati kako bi održao pravilan i stabilan let.

"U početku, ne znajući što se događa, pilot je pomislio da je zrakoplov ušao u zastoj i gurnuo je upravljač prema naprijed te dodao snagu", rekao je Mitchell.

Pilot, koji je također nosio vlastiti sigurnosni padobran, bio je spreman "iskočiti tijekom spuštanja ako procijeni da nema dovoljno kontrole za sigurno slijetanje".

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'