Šokantna snimka kamioneta kako leti u zraku: 'Ovo vidiš samo u filmovima'

Zapanjujuća snimka s kamere na kontrolnoj ploči prikazuje dramatične trenutke kada se kamionet lansirao s nadvožnjaka u Rialtu, Kaliforniji. Kamionet je proletio zrakom i u petak navečer se srušio na autocesti, piše CBS News.

"Prolazeći pored mosta, vidjela sam kako kamion doslovno leti s most, pritisnula sam kočnicu jer sam vozila oko 100 kilometara na sat", prisjetila se Vanessa Alveal. Nadodaje kako u tom trenutku nije mogla shvatiti je li to avion pada ili automobil.

Snimka pokazuje kako bijeli kamionet prelijeće nekoliko traka prije nego što je sletio na SUV. Kamionet se zatim prevrnuo i zaustavio.

Bili su pri svijesti

"Bilo je jako strašno. Ovo vidiš samo u filmovima, a ne u stvarnom životu", objasnila je Alveal, koja se nalazila iza SUV-a na kojeg je kamionet sletio. Nakon što je izašla iz auta potrčala je prema kamionetu. Uz pomoć drugih se uspjela popeti na kamionet kako bi pogledala unutra.

Prepričava kako je htjela vidjeti je li itko teško ozlijeđen, a ugledala je vozača koji je krvario, ali je bio pri svijesti. Vozač i suvozač su prevezeni u bolnicu.

Kalifornijska prometna policija podijelila je u ponedjeljak priopćenje s detaljima trenutaka koji su prethodili nesreći. Rekli su da je vozač Forda koji je poletio vozio po Aveniji kada je skrenuo udesno. Vozilo je prošlo kroz ogradu od lančane mreže i preko povišenog ruba autoceste, što ga je lansiralo kroz zrak.

Još nije utvrđen uzrok nesreće

Policija je također izjavila da su još dva auta ostećena od letećih krhotina iz nesreće, ali da nisu direktno sudjelovali u sudaru.

U ponedjeljak je policija za CBS otkrila da su vozač kamioneta Edgar Gonzalez (36) i njegov suvozač Jefferey Elhami (51) u stabilnom stanju. Navode da zasad nije utvrđeno da su bilo kakvi opijati igrali ulogu u ovoj nesreći.

