Istra se javila nakon incidenta s Miškovićem na parkingu: 'Nepotrebno predimenzioniranje'

Utakmica Istre i Rijeke na Aldo Drosini nije završena zbog guste magle koja se spustila nad Pulom i utakmica je nakon 15 minuta prekinuta pri rezultatu 1:1.

Utakmica će se do kraja odigrati u siječnju, prije nastavka prvenstva. Utakmicu je obilježio i incident u kojem Damiru Miškoviću, predsjedniku RIjeke i riječkoj delegaciji nije ustupljeno parkirno mjesto, a prvotno im nije dozvoljen niti ulazak na stadion. Riječani su osudili potez Istre, a klub iz Pule javio se službenim priopćenjem kojeg prenosimo u cijelosti.

"Nakon provedenih internih izvida u svrhu utvrđivanja navoda koji se spominju u službenom priopćenju HNK Rijeke, NK Istra 1961 ovime obavještava zainteresiranu javnost da je prilikom dolaska službene delegacije HNK Rijeke na ulaz u parking stadiona Aldo Drosina dežurna redarska služba na ulaznoj rampi ustanovila kako gostujućoj delegaciji nedostaju prethodno izdane parking propusnice.

Navedena situacija ubrzo je riješena nakon što je djelatnica iz protokola gostujućeg kluba donijela i predočila redarskoj službi navedene propusnice (koje je NK Istra 1961 dostavila nekoliko dana ranije gostujućem klubu), a na temelju kojih je omogućen ulaz u krug parkinga.

NK Istra 1961 žali ako je takva situacija izazvala bilo kakvu neugodnost gostujućoj delegaciji te će u budućnosti poduzeti daljnje mjere radi bolje suradnje sa službama protokola gostujućih klubova.

U svakom slučaju, NK Istra 1961 smatra da je ovaj slučaj nepotrebno predimenzioniran u javnosti i da se ovakve situacije trebaju rješavati u dobroj vjeri običnim razgovorom između klubova, a sve u svrhu održavanja korektnih odnosa i sprječavanja eskalacije nepotrebnih tenzija.”

