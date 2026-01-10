Jelena

Jelena živi u Zagrebu i za sebe kaže da je vrlo odgovorna osoba te da uvijek odvaja privatni od profesionalnog života. Privlače je visoki, upečatljivi i ambiciozni muškarci, ali ono što joj je najvažnije jest osjećati se sigurno, biti viđena i shvaćena. Jelenu ne impresioniraju površni komplimenti - za nju je bitno ono što se gradi iskrenim razgovorom. Voljela bi pronaći odanog i pouzdanog partnera koji njeguje iste vrijednosti kao i ona. Samouvjerena je žena koja zna što želi: sigurnost, povjerenje i partnera uz kojeg može biti potpuno svoja. Nije sklona ljubomori, ali zna kada je opravdana. Vjeruje da prava ljubav nastaje kada dvoje ljudi slobodno biraju jedno drugo jer se upravo tada, kaže, rađa prava kemija. Svoje nade polaže u show 'Gospodin Savršeni', uvjerena da bi upravo ona mogla biti idealna za njega. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!