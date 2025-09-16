Bivši talijanski prvoligaš pod prismotrom, u sve je upletena mafija
Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud
Talijanski nogometni trećeligaš Crotone nalazi se pod jednogodišnjom sudskom upravom nakon što je policija pronašla dovoljno dokaza o uplitanja mafije u klupske poslove, objavili su istražitelji.
Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud.
Crotone, klub koji je sredinom prošlog desetljeća proveo dvije uzastopne sezone u Serie A, a zatim i još jednu u sezoni 2020/21., nalazi se južnoj talijanskoj regiji Kalabriji koja je dom moćne mafijaške skupine 'Ndranghete.
Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hrU priopćenju iz ureda tužitelja koji vode istragu objavljeno je kako je u posljednjem desetljeću klub izravno ili neizravno bio meta zastrašivanja i podjarmljivanja od strane članova 'Ndranghete, osobito kada su u pitanju prodaja ulaznica i angažiranje zaštitara.
POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'