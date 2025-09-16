NISU ČISTA POSLA /

Bivši talijanski prvoligaš pod prismotrom, u sve je upletena mafija

Bivši talijanski prvoligaš pod prismotrom, u sve je upletena mafija
Foto: Profimedia

Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud

16.9.2025.
17:22
HINA
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Talijanski nogometni trećeligaš Crotone nalazi se pod jednogodišnjom sudskom upravom nakon što je policija pronašla dovoljno dokaza o uplitanja mafije u klupske poslove, objavili su istražitelji.

Klub će nastaviti sa sportskim aktivnostima, ali pod vodstvom službenika koje će odrediti sud.

Crotone, klub koji je sredinom prošlog desetljeća proveo dvije uzastopne sezone u Serie A, a zatim i još jednu u sezoni 2020/21., nalazi se južnoj talijanskoj regiji Kalabriji koja je dom moćne mafijaške skupine 'Ndranghete.

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

U priopćenju iz ureda tužitelja koji vode istragu objavljeno je kako je u posljednjem desetljeću klub izravno ili neizravno bio meta zastrašivanja i podjarmljivanja od strane članova 'Ndranghete, osobito kada su u pitanju prodaja ulaznica i angažiranje zaštitara.

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'

CrotoneMafijaSerie C
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NISU ČISTA POSLA /
Bivši talijanski prvoligaš pod prismotrom, u sve je upletena mafija