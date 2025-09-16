Bivši svjetski prvak pao u zaborav: Sada želi novi život u Poljskoj

Benjamin Mendy nekoć je bio simbol uspjeha kada je postao svjetski prvak s Francuskom 2018. godine i najskuplji lijevi bek na svijetu kad ga je Manchester City doveo iz Monaca za 57,5 milijuna eura. Trebao je naslijediti Clichyja i Zabaletu, učvrstiti bokove Guardioline ekipe i biti dio nove Cityjeve dominacije. No, umjesto nogometne slave, stigla je noćna mora.

Tri godine nakon osvajanja Svjetskog prvenstva, sve se urušilo. Mendy se suočio s teškim optužbama: čak osam slučajeva silovanja, pokušaj silovanja i seksualni napad. U Engleskoj je doslovno preko noći prešao put od zvijezde do glavne mete tabloida.

Proveo je gotovo dvije godine izvan terena, izvan svijeta sporta, boreći se da dokaže nevinost. Tijekom istrage su mu stigle i nove optužbe, a vrijeme je provodio u pritvoru daleko od reflektora nogometnih stadiona. Na kraju, nakon dugotrajnih sudskih procesa, Mendy je oslobođen svih optužbi.

Iako je pravda konačno bila na njegovoj strani, šteta je bila nepopravljiva. Manchester City mu je prestao isplaćivati plaću dok je bio pritvoren, pa je sudski tražio naknadu. Na kraju je, prema pisanju britanskih medija, izborio isplatu dugovanja koje je navodno iznosilo čak 13 milijuna eura.

Pokušao je oživjeti karijeru u Lorientu, zatim u švicarskom Zürichu, no nije uspio pronaći staru formu. Sada, s 31 godinom i gotovo izbrisan s nogometne karte, Mendy traži novu priliku u Poljskoj. Potpisao je dvogodišnji ugovor s Pogonom iz Szczecina, uz plaću veću od milijun eura po sezoni.

Poljski klub pruža mu novu šansu, a njegovi agenti navodno su ispregovarali odlične uvjete. Iako je fizički još uvijek u najboljim godinama, pitanje je može li mentalno i natjecateljski doseći razinu na kojoj je bio prije afere.

U međuvremenu, Mendy se znatno promijenio i privatno prihvatio je islam, više puta je hodočastio u Meku i, kako kažu njegovi bliski ljudi, život mu se drastično preusmjerio.

Hoće li Poljska biti njegovo konačno nogometno iskupljenje ili još jedno poglavlje u karijeri punoj turbulencija, ostaje za vidjeti. Ali jedno je sigurno Benjamin Mendy više nikada neće biti samo nogometaš.

Pogeldajte video: