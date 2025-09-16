Nogomet na TV-u i riba na tanjuru: Talijani u detalje otkrili sve 'tajne mladog Modrića'

Luka Modrić zaludio je Talijane. Morski nam susjedi, ionako ludi za nogometom, obožavaju kapetana Hrvatske koji u Milanu već sad radi čuda.

Tako je ugledna Gazzetta Dello Sport objavila veliki tekst u kojem, kako kaže, otkriva tajne mladog Modrića.

"Otkad je stigao, Hrvat ništa nije prepustio slučaju: od prehrane do kondicije, do proučavanja protivnika u Serie A. Iza njegovih Supermanovskih nastupa stoji naporan rad i pažnja prema detaljima, uključujući prehranu i odmor. Ništa se ne događa slučajno: Luka to dobro zna i prenosi ovu poruku svojim suigračima, na koje je neizbježno utjecala njegova opsesija profesijom i dresom Rossonera", pišu Talijani pa nastavljaju o 'prevenciji':

"Temelj Modrićeve dugovječnosti leži u iznimnoj tjelesnoj građi, ne toliko u njegovoj masi, koliko u njegovoj eksplozivnosti i fleksibilnosti. Njegova posebna snaga leži u nogama, koje su znatno iznad prosjeka ne samo četrdesetogodišnjaka, već i ostalih igrača Serie A. Priroda je odigrala svoje, a ostalo je učinio ovaj rođeni prvak iz Hrvatske, nadaren ne samo svojim fantastičnim radom nogu već i radnom etikom koja odlikuje velikane."

Ističu Talijani ulogu Vlatka Vučetića, izvanrednog profesora na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

"Vučetić je pripremio dnevni program vježbanja, prilagođen podacima prikupljenim tijekom redovitih klupskih treninga. Na treningu je Modrić započeo polusatnu rutinu prije i poslije timskih treninga. Ova navika mu je omogućila, sezonu za sezonom, da usavršava detalje poput pravilnog držanja, fizičke izdržljivosti i prevencije ozljeda. Unatoč tome, Luka je dosegao 40. godinu bez pretjerane patnje zbog protoka vremena. "Godine su samo broj", napisao je prije nekoliko dana na X. Potvrdio je to još jednom i u nedjelju na terenu."

Foto: Profimedia

Prehrana i studioznost, novi je odlomak o kojem su se raspisali.

"Jedan aspekt kojem Modrić posvećuje veliku pažnju je njegova prehrana. Nema posebnih jelovnika, već pažljivo razmatranje temeljeno na preporukama nutricionista Rossonera i vlastitom ukusu. Na primjer, puno ribe, omiljeno jelo ovog Hrvata. I, na dan utakmice, obilan unos ugljikohidrata, obično u obliku tjestenine. Također posvećuje veliku pozornost odmoru: zna važnost sna i pokušava što više odmoriti tijelo. Pogotovo nakon međunarodnih putovanja želi izbjeći umor i mliječnu kiselinu koja mu smeta, ali nakon utakmica se podvrgava i krioterapiji. No, nisu samo u pitanju mišići. Luka također koristi svoj um kako bi ostao oštar."

"Kako? Detaljnim proučavanjem protivnika. Iskoristivši pauzu - unatoč tome što je bio zauzet reprezentacijom - Modrić je pogledao svaku utakmicu prve dvije utakmice Serie A. U subotu je, u trening kampu, sudjelovao u nogometnom maratonu, prvo s Juventusom-Interom (nakon završetka treninga), a zatim s Fiorentinom-Napolijem. Dijelom je to posao, no velikim dijelom i strast. Luka doslovno živi za nogomet. I zato je odabrao AC Milan, svoju omiljenu momčad iz djetinjstva. Imao je mnogo ponuda, čak i vrlo unosnih iz Saudijske Arabije. Ali, mentalitet ovog Hrvata je jednostavan: sve dok se osjeća konkurentno u Europi, želi igrati za osvajanje trofeja, a ne za punjenje novčanika, koji je već bio pun godina visokih plaća u Real Madridu. Potpisao je ugovor s Rossonerima do 2026., s mogućnošću produženja do 2027. Nakon Svjetskog prvenstva donijet će odluku: navijači se nadaju da će ostati jer bi se ubro mgoao zaljubiti i u šarm grada (živi u centru grada), iako mu je privlačnost završetka karijere u domovini također vrlo jaka."

POGLEDAJTE VIDEO: Janica Kostelić iskreno: 'Ni olimpijska medalja nije toliko iscrpljujuća kao roditeljstvo'