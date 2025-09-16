Englezi otkrili: Guardiola se odriče drugog najplaćenijeg igrača Cityja

Portugalski veznjak Bernardo Silva (31), koji je već osam godina jedan od ključnih nogometaša Manchester Cityja, već sada zna da će na kraju sezone morati potražiti novog poslodavca.

Vodstvo "Građana" nema namjeru produžiti ugovor sa Silvom, koji ističe u lipnju sljedeće godine, objavili su britanski mediji. Tako će Silva doživjeti istu sudbinu kao i Belgijac Kevin De Bruyne (34), kojeg su se odrekli nakon što je deset godina bio oslonac ekipe. De Bruyne je ovog ljeta kao slobodan igrač potpisao za talijanskog prvaka Napoli.

U osam sezona na Etihadu Silva je upisao 72 pogotka i 74 asistencije, te je osvojio šest naslova prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu prvaka (2023). On je drugi najplaćeniji igrač Citya, s godišnjom zaradom od 18 milijuna eura. Samo norveški golgeter Erling Haaland ima veću plaću, odnosno oko 32 milijuna eura po sezoni.

Kao najizglednija opcija za nastavak karijere spominje se Benfica, gdje je Silva počeo trenirati kao 13-godišnjak. No, velike šanse daju se i Juventusu.

