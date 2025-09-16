SVE ĆE GORIT /

Poljud rasprodan! Evo koliko Boysa će bodriti Dinamo u derbiju s Hajdukom

Foto: Matija Habljak/pixsell

Na Hajdukovoj stranici stoji da za odabrani događaj više nema mjesta

16.9.2025.
12:12
Sportski.net
Matija Habljak/pixsell
Najveći hrvatski nogometni derbi između Hajduka i Dinama igra se ove subote od 17 sati, a sve ulaznice su već rasprodane.

Na Hajdukovoj stranici stoji da za odabrani događaj više nema mjesta, što potvrđuje ogromno zanimanje navijača. Ukupno je bilo dostupno oko 13 tisuća ulaznica, dok su sezonske pretplate pokrile preostalih 19 tisuća mjesta.

Veliki derbi Hajduka i Dinama na Poljudu 20. rujna možete od 17.00 pratiti u tekstualnom prijenosu UŽIVO na portalu Net.hr.

Za navijače Dinama predviđeno je 1.700 ulaznica, koje će također biti brzo rasprodane.

DinamoHajdukPoljudTorcidaBad Blue Boysi
