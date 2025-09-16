Legenda Reala otkrila mračnu pozadinu karijere: 'Željeli su mi oteti kćer, prijetili su mi svakodnevno'

Rafael Martín Vázquez, jedan od najtalentiranijih veznjaka koje je Real Madrid imao tijekom 80-ih i ranih 90-ih, u razgovoru za španjolski AS ispričao je priču koja više nalikuje scenariju trilera nego karijeri sportaša. Član slavne generacije 'La Quinta del Buitre', Vázquez je u bijelom dresu odigrao 340 utakmica i osvojio 14 trofeja, no razdoblje između 1990. i 1992. obilježeno je neizvjesnošću, šokovima i, kako sam kaže materijalom za knjigu.

Šok u uredu Reala: "Sve smo dogovorili, a onda se atmosfera promijenila"

Vázquez se prisjetio ključnog trenutka kada je, zajedno s ocem, otišao u ured tadašnjeg čelnika Reala, Ramóna Mendoze, kako bi dogovorio novi ugovor.

'Sve je bilo dogovoreno; trajanje ugovora, plaća… Onda je netko pokucao na vrata i rekao: 'Don Ramón, imate poziv.' Vratio se nakon nekoliko minuta potpuno promijenjen. Pogledao nas i rekao: 'O čemu smo razgovarali? O ničemu, u redu?' Ostali smo šokirani.'

To se dogodilo, kako navodi, u sezoni kada je odigrao možda i najbolju karijeru postigavši 14 golova u prvenstvu, u sezoni u kojoj je Real zabio 107 puta.

Torino, finale Kupa Uefe – pa kaos u Marseilleu

Nakon naglog prekida s Realom, karijeru nastavlja u Italiji, gdje s Torinom igra finale tada prestižnog Kupa Uefe. Ipak, ono što je uslijedilo u Francuskoj šokiralo je i njega samog.

'Dugo su me nagovarali da potpišem za Marseille. Početak je bio sjajan, zabijao sam, igrali smo dobro. A onda, nakon samo sedam utakmica, zovu me u ured i kažu da nisam igrač kakvog su očekivali. Rekao sam im: 'Pa jurili ste me godinu dana, a sada ovo?' Nedugo nakon toga obavijestili su me da me Real Madrid želi vratiti i da nude ozbiljnu cifru.'

Povratak u Madrid pretvorio se u osobnu noćnu moru

Iako je na papiru izgledalo kao bajkoviti povratak kući, drugi mandat u Realu bio je sve samo ne to.

'Bila je to najteža godina u mom životu. Čim bih završio trening, navijači bi me čekali ne da me pozdrave, nego da me vrijeđaju. Dobivao sam prijetnje, zvali su me noću i govorili da će mi oteti kćer. Bio sam prestrašen.'

Situacija je postala toliko ozbiljna da je morao kontaktirati policiju, koja je, prema njegovim riječima, sumnjala da mu netko prisluškuje telefon.

'Nikad nisam saznao tko stoji iza toga. Sve je bilo jako čudno i iscrpljujuće.'

Jedna od najvećih neispričanih priča Reala?

Rafael Martín Vázquez i danas se smatra jednim od 'najfinijih' tehničara koje je Real imao, no njegov odlazak i povratak u Madrid ostali su zamagljeni misterijom i nepravdom.

Priča ovog 59-godišnjeg bivšeg nogometaša nije samo nogometna anegdota nego to je upozorenje o tome koliko brutalna može biti pozadina vrhunskog sporta i koliko cijena slave može biti visoka.

