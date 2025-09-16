Novi stadion Dinama donosi revoluciju za navijače: Pogledajte što će imati nova zagrebačka ljepotica

Novi Maksimir polako ugledava svjetlo dana, ne fizički, ali uskoro bi se i to moglo promjeniti. Trenutno se radi na gradnji stadiona u Kranjčevićevoj, a kada taj projekt završi, plan je rušenje Maksimira i izgradnja potpuno novog zdanja.

Do sada je o novom stadionu kružilo vrlo malo informacija, no Ivan Nauković, član Izvršnog odbora Dinama i predsjednik odbora za stadion, otkrio je u Zona Dinamo podcastu kako će izgledati i što će sve nuditi.

Prema Naukoviću, stadion će imati 35 tisuća mjesta raspoređenih u dvije etaže. Donja tribina bit će nešto veća od gornje, kako gornja ne bi bila nužno otvorena za manje utakmice. Između etaža bit će raspoređeni skyboxevi duž cijelog stadiona. Južna strana bit će rezervirana za urede i prostorije koje gledaju na teren.

Na zapadnoj strani planirano je oko dvije tisuće poslovnih mjesta, s pratećim restoranom i kvalitetnijim sjedalima. Tu će biti i natjecateljske svlačionice, prostor za UEFA-u, muzej, veliki fan shop, manji kafić i restoran. Južni dio zauzimat će uredi, dok će istočni biti namijenjen prvoj momčadi, uključujući hotel za igrače, ambulantu i dva trening-terena, sve što je potrebno za boravak u karanteni.

Sjeverna strana dobit će prostor za navijače, veliku teretanu i coworking prostor – mjesto gdje posjetitelji mogu spojiti laptop na internet, raditi i pritom gledati u maksimirsku šumu.

Ostale detalje o stadionu Nauković je otkrio u nastavku podcasta, a prema njegovim riječima, ovo će biti moderna arena koja kombinira funkcionalnost i vrhunski doživljaj za navijače i igrače.

