Bivši igrač Fiorentine o Pongračiću: 'Bio je slab, jasno se vidjelo zašto je maknut'

Fiorentina je u trećem kolu Serie A doživjela bolan poraz pred domaćim navijačima. Napoli je u Firenci slavio s uvjerljivih 3:1, a nakon utakmice se ne stišavaju reakcije posebno kritike usmjerene prema hrvatskom stoperu Marinu Pongračiću.

Napolitanci su posao obavili brzo i učinkovito jer Kevin De Bruyne načeo je mrežu već u 6. minuti, a prednost su povećali Rasmus Højlund (14’) i Sam Beukema (61’). Domaćini su do počasnog pogotka stigli tek u 79. minuti preko Luce Ranierija.

Međutim, ono što se najviše isticalo u talijanskim medijima nije bila toliko pobjeda Napolija, koliko izvedba Pongračića, kojemu je ovo bio peti ovosezonski nastup, a četvrti put da je krenuo od prve minute.

No, prema riječima bivšeg napadača Fiorentine Saura Fattorija, to nije bilo dovoljno dobro dapače, bio je brutalan u svom komentaru za Radio FirenzeViola:

'Napoli je prejak da bi si dopustio individualne greške. Moraš igrati kao momčad. U situacijama jedan na jedan te doslovno unište. Pongračić? Kao stoper je katastrofa. Na toj poziciji je jednostavno negledljiv. Palladino ga je maknuo s te pozicije i to očito s razlogom.'

Fattori nije stao samo na kritici hrvatskog braniča. Imao je što reći i o treneru Stefanu Pioliju, kojeg je optužio za nejasne odluke:

'Džeko je izgledao beskorisno, ali to je zato što si ga stavio u sistem koji mu ne odgovara. Fagioli? Nema karakter za kontrolu sredine terena, a ti ga stavljaš protiv Napolija? To su pogreške koje koštaju. Imam osjećaj da Pioli samo pokušava pokazati da nije Palladino, ali mora brzo pronaći rješenje.'

Fiorentina se sada nalazi u osjetljivoj situaciji, a pod povećalom su i igrači i stručni stožer. Pongračićev nastup otvorio je brojna pitanja, a kritike ne prestaju.

Pogledajte video: Provjerili smo koja je tajna dugovječnosti Luke Modrića