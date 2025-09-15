Srbi ključnu utakmicu protiv Albanije neće igrati u Beogradu: Došlo je do promjene plana, zna se i zašto

Utakmica između Srbije i Albanije u kvlaifikacijama za Svjetsko prvenstvo neće se odigrati u Beogradu, kako je bilo planirano, već u Leskovcu.

Ta će utakmica, zakazana za 11. listopada, vjerojatno odlučiti o tome tko će izboriti doigravanje za odlazak na SP. Uoči tog susreta Albanija je druga s osam bodova iz pet odigranih utakmica, a Srbija treća sa sedam bodova iz četiri odigrane utakmice.

Povodom te promjene, koja je sada službena, iz Nogometnog saveza Srbije oglasili su se priopćenjem koojeg prenosimo u cijelosti.

"Uz suglasnost Nogometnog saveza Albanije, UEFA je odobrila da se kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo, zakazana za 11. listopada u 20:45 sati, igra na stadionu Dubočica u Leskovcu.

Nakon utakmice s Engleskom u Beogradu, odluka o promjeni lokacije donesena je na temelju detaljnih analiza svih aspekata vezanih uz organizaciju sportskog događaja visokog rizika kao što je nadolazeći dvoboj s Albanijom.

Ključni razlog je sigurnost. Ne samo publike, već prije svega igrača i svih ostalih aktera igre. Takav susret nosi najveći stupanj rizika i zahtijeva potpunu kontrolu kako bi se spriječili incidenti kakve smo već imali priliku vidjeti u dvobojima ove dvije momčadi. Svi se dobro sjećamo događaja i posljedica iz Beograda 2014. godine.

Nogometni savez Srbije već je dugo pod posebnom pažnjom disciplinskih tijela FIFA-e i UEFA-e zbog incidenata na tribinama, što podrazumijeva stvarnu opasnost od teških novčanih kazni, pa čak i duljih suspenzija. Promjena lokacije i organizacije utakmice u Leskovcu značajno smanjuje rizik od mogućih ekscesa i time doprinosi…“ zaštita ugleda srbijanskog nogometa i interesa reprezentacije.

Jednako važan razlog je atmosfera na stadionu 'Dubočica' i činjenica da je u svim prethodno odigranim utakmicama publika u Leskovcu pružila bezrezervnu podršku našoj reprezentaciji i navijala od prve do posljednje minute.

Nogometni savez Srbije izražava zahvalnost UEFA-i i Nogometnom savezu Albanije na razumijevanju i konstruktivnoj suradnji u donošenju ove odluke.

Nogometni savez Srbije"

