Hrvoje Maleš se vratio u hrvatski nogomet, jednoglasno je izabran za predsjednika

Hrvoje Maleš je izabran za predsjednika Nogometnog saveza Županije Splitsko-dalmatinske i nadgledat će događanja u dalmatinskom nogometu.

Nakon što je skupština nekoliko puta poništavana i odgađana, Maleš, kandidat Hajduka, izabran je jednoglasno na izbornoj skupštini održanoj u ponedjeljak.

"Hvala svima. Unaprijed se ispričavam onima s kojima se nisam fizički sreo i prezentirao plan. Doktor Perko mi je tu jako bitan zbog zdravstvenog dijela, vaša struka nam je jako potrebna. Nismo ni svjesni problema umjetne trave s kojima se susrećemo. Ne pratimo trendove Europske unije vezano za granulat koji je proglašen kancerogenim. Zakon je prilično jasan, a medicina je rekla da su potrebna nova istraživanja. Inzistirao bih da nam Hrvatski nogometni savez licencira one koje žele napredovati i biti u trendu. Ovo je nešto što je pitanje svih nas. Ako samo jedno dijete dođe u problem, onda smo možda mi odgovorni. Želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni", izjavio je Maleš nakon izbora i dodao:

"Primaran razlog mog angažmana je problematika umjetne trave i njezine štetnosti. Ne pratimo trendove i direktive Europske unije vezane uz granulat koji je potencijalno kancerogen, potrebna su nova istraživanja i pravila. Ne želim pričati o prošlosti, o suđenju... želim krenuti rješavati probleme koji su po meni jako važni. Zbog toga sam se javio i prihvatio kandidaturu i podršku Hajduka. Želim okupiti ljude, želim da radimo skupa, želimo operativce koji će raditi konkretne stvari. Uvodit ćemo promjene, lige mladih, popularizirati nogomet, futsal je naša perjanica i dobit će zasluženi status i podršku oko infrastrukture... Apeliram na sve da se ne vodimo funkcijama, nego da radimo i doprinosimo koliko možemo. Što se tiče HNS-a, želio bih da kopiramo Njemački nogometni savez."

